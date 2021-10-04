Россияне приобрели рекордный с 2014 года объем золотых слитков

Объем купленных россиянами золотых слитков и монет за девять месяцев 2021 года оказался рекордным с 2014 года и достиг 4 тонн, что на 8% больше, чем за соответствующий период 2020-го, пишут «Известия». Основная причина повышения спроса — обращение инвесторов к драгоценному металлу на фоне пандемии как к безопасному активу, который страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов.

По словам директора по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяны Фиц, инвесторы воспринимают золото как «защитный актив» и часто используют как средство сбережения денег во время социальных и экономических кризисов, оно страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов.

Отмечается, что повышение спроса на золотые слитки и монеты в этом году произошло и в других странах. Так, например, за девять месяцев 2021 года в США население купило 91,3 тонны такого актива, что на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В Китае рост составил 54%, а в Индии — 24%, до 208,5 тонны и 101,5 тонны соответственно. Значительная разница в объемах по сравнению с Россией объясняется 20-процентным НДС на золотые слитки, самым высоким в мире. Фиц считает, что ожидаемая отмена налога на добавленную стоимость должна еще больше повысить приток инвестиций в благородный металл.

Кроме того, за счет отмены НДС на золотые слитки у россиян появится альтернатива вложениям в иностранную валюту и новый инструмент формирования пенсий, это поможет дедолларизации, а также увеличит прибыль российских банков и Мосбиржи за счет повышения количества металлических счетов и объема операций с драгоценным металлом. Об этом говорится в исследовании независимого агентства MAGRAM Market Research, проведенного в сентябре-октябре по заказу Всемирного совета по золоту.

Такой шаг возможен только после обеспечения абсолютно прозрачного оборота инвестиционного золота и его прослеживаемости в электронной системе, сообщили в пресс-службе Минфина. В этом году в России уже начала действовать система маркировки ювелирных изделий, и нужно, чтобы все компании встали в ней на учет. Так получится отделить инвестиционное золото от продукта для внутренней промышленности, добавили в министерстве.

Рост спроса россиян на золото подтвердили и в крупнейших банках. Объем привлеченных средств в обезличенные металлические счета с начала этого года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а продажи золотых монет выросли в четыре раза, рассказал руководитель группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко. По его мнению, спрос поддерживается высокими темпами инфляции и напряженностью из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». За счет этого в банке ожидают дальнейшего повышения интереса к золоту.