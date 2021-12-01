Банк России составил портрет типичного заемщика КПК

Портфель займов кредитных потребительских кооперативов на конец первого полугодия 2021 года составил 45,9 млрд рублей. Подавляющее большинство (85%) кредитов было выдано физическим лицам, говорится в первом выпуске «Тенденций на рынке кредитных потребительских кооперативов в 2021 году».

Среди заемщиков КПК 39% — постоянные, 61% — новые, то есть обратившиеся за займом первый раз. Как поясняет регулятор, пайщику КПК проще получить заем в КПК по сравнению с другими финансовыми институтами (например, банками), где предъявляются более высокие требования к заемщикам.

Отмечается, что в период пандемии приток новых заемщиков не наблюдался.

В ЦБ составили портрет типичного российского заемщика КПК. Так, основными членами КПК являются:

женщины — 67% пайщиков;

граждане старше 45 лет (около 60% пайщиков). Следующая крупная категория — от 30 до 45 лет (около 30% пайщиков);

42% членов КПК — пенсионеры, что может быть обусловлено в том числе территориальной доступностью КПК, склонностью пенсионеров к сберегательной модели поведения и ограниченным предложением кредитных продуктов для данной категории граждан;

51% членов КПК заняты в качестве наемных сотрудников (распределение по отраслям деятельности равномерное);

доли предпринимателей и самозанятых незначительны (по 2%).

В материале отмечается, что КПК в том числе финансируют малый и средний бизнес — портфель займов юридическим лицам составил 7,1 млрд рублей, в основном это займы субъектам малого и среднего предпринимательства.

КПК представлены в 81 регионе России и преимущественно работают по территориальному признаку. Их средний возраст — девять лет, но некоторые существуют более 20 лет.

Отдельные кооперативы предлагают специальные программы финансирования, выдавая сезонные займы по сниженной по сравнению со стандартной для рынка КПК ставке — на ремонт, на сельскохозяйственные нужды в период уборочных или посевных работ. Большинство компаний планирует развивать дополнительные направления деятельности: например, увеличивать количество программ финансирования пайщиков, развивать дистанционный формат сервиса и так далее.