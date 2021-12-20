ЦБ выписал штрафы «Открытию», Альфа-Банку, «АльфаСтрахованию» и вынес предупреждение главе банка «Москва-Сити»

Банк России вынес постановления о привлечении ряда финансовых организаций и одного топ-менеджера к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Так, банк «Открытие» постановлениями от 17 и 20 декабря этого года и Альфа-Банк сегодняшним постановлением привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Во всех случаях предусматривается административный штраф. Применяются санкции к должностному или юридическому лицу — не уточняется (номера постановлений не содержат соответствующих обозначений; впрочем, когда привлекается руководитель организации, это обычно прописывается). Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, постановлением от 20 декабря привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 КоАП председатель правления банка «Москва-Сити» Ольга Грачева. Речь идет о «неисполнении законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшем непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшем представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи». Главе банка «Москва-Сити» вынесено предупреждение, однако постановление также пока не вступило в силу.

Также Центробанк 20 декабря привлек к административной ответственности компанию «АльфаСтрахование». Постановление вынесено на основании части 3 статьи 13.25 КоАП («Неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством»). Постановление, также пока не вступившее в законную силу, предусматривает штраф, который в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.