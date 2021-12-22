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Исследование: половина участников опроса знают пароль от телефона своего партнера

22.12.2021 12:50
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Половина (50%) россиян знают пароль от телефона своего партнера, а 47% отметили, что партнер знает пароль от их смартфона. Такие данные приводятся в опросе «Лаборатории Касперского».

Кроме того, 43% опрошенных считают естественным, что доступ к их аккаунту в iCloud или Google есть у всех членов семьи.

Так, около четверти (26%) считают, что следить за активностью партнера в Интернете допустимо с его разрешения, поскольку, по их мнению, в отношениях должна быть полная прозрачность. Почти половина (49%) готовы показывать партнеру список контактов, 45% — делиться тем, что они делают в социальных сетях, 39% — данными геолокации и столько же — текстами сообщений, 38% — историей платежей, 19% — паролями, 18% — записями телефонных разговоров.

По словам эксперта «Лаборатории Касперского» Анны Ларкиной, сегодня цифровая неприкосновенность может нарушаться самыми разными способами, например для этого может использоваться сталкерское ПО.

«Последствия такого нарушения могут быть самыми разными и весьма плачевными. Кроме того, существует такое явление, как доксинг. Имеются в виду ситуации, когда недоброжелатели выкладывают в сеть какую-либо информацию о человеке, распространение которой может навредить ему. Мы настоятельно рекомендуем всем пользователям Интернета интересоваться тем, как безопасно пользоваться теми возможностями, которые дают сегодня технологии, поскольку это может помочь избежать многих рисков», — отметила она.

Около четверти россиян (23%) не пользуются Интернетом, свидетельствуют данные ноябрьского опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

 26.11.2021 09:00

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