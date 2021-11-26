Около четверти россиян (23%) не пользуются Интернетом, свидетельствуют данные ноябрьского опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно результатам исследования, наибольший удельный вес не пользующихся Интернетом приходится на сограждан в возрасте старше 60 лет (60%).

Не заходят в Интернет более трети россиян, имеющих среднее общее образование и ниже (36%), среди респондентов со средним специальным образованием эта доля составляет 23%, среди опрошенных с высшим образованием не пользуется Интернетом каждый одиннадцатый (9%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, не знают, что такое Интернет, менее 1% россиян.

Всероссийский опрос проводился среди 1 500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.