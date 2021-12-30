Forbes: Керимов возглавил рейтинг самых обедневших российских миллиардеров в 2021 году

Несмотря на крайне удачный год для российских участников глобального списка миллиардеров Forbes в целом, нашлись в нем и те, кто заметно обеднел. Лидером в этом списке потерь стал сенатор Сулейман Керимов, состояние которого уменьшилось на 5,99 млрд долларов, до 14,92 млрд долларов, в основном из-за падения цен на золото.

На втором месте оказался основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг, который за год обеднел на 2,93 млрд долларов, до 9,29 млрд долларов. В феврале 2021 года Вексельберг рассказал Forbes, что из-за санкций Минфина США на его счетах в западных банках заморожено более 1,5 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта Домодедово, состояние которого уменьшилось за год на 668 млн долларов, до 1,8 млрд долларов.

По данным Forbes, в десятку самых обедневших бизнесменов России также вошли акционер УГМК, «УГМК-Транс», «Кузбассразрезуголь» Андрей Козицын (на 615 млн долларов, до 5,79 млрд долларов), акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков (на 414 млн долларов, до 2,54 млрд долларов), бизнесмен Александр Мамут (на 320 млн долларов, до 2,26 млрд долларов), бизнесмен Гаврил Юшваев (на 285 млн долларов, до 1,92 млрд долларов), основной акционер Eurasia Drilling Александр Джапаридзе (на 241 млн долларов, до 970 млн долларов), основатель и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож (на 231 млн долларов, до 2,3 млрд долларов), президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов (на 226 млн долларов, до 1,451 млрд долларов).