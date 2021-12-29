Дуров возглавил рейтинг максимально разбогатевших в 2021 году российских миллиардеров по версии Forbes

Рейтинг российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели в 2021 году, возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, пишет Forbes. Его состояние увеличилось на 13,81 млрд долларов, достигнув отметки 17,24 млрд долларов.

По данным журнала, состояние Дурова резко увеличилось благодаря росту оценки его главного актива. В марте 2021 года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 млрд долларов. Также в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу после сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в октябре 2021 года. В Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей.

На втором месте оказалась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой выросло на 11,92 млрд долларов (до 13,02 млрд долларов). Отмечается, что росту стоимости Wildberries способствовало успешное первичное публичное предложение акций (IPO) Ozon, являющегося главным конкурентом Wildberries.

Тройку лидеров замыкает основной акционер «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, прирост состояния которого за год составил 10,6 млрд долларов. Мельниченко в 2021 году значительно увеличил свое состояние за счет роста цен на добываемое его компаниями сырье и выпускаемую продукцию: биржевые цены на уголь за год выросли вдвое, мировая цена азотных удобрений выросла в четыре раза, фосфорных — в два раза, калийных — в три раза.

В десятку самых успешных бизнесменов России также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья (плюс 6,83 млрд долларов), глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов (плюс 6,44 млрд долларов), основатели компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы (плюс 4,76 млрд долларов у каждого), член совета директоров «Сибура» и «НОВАТЭКа» Геннадий Тимченко (плюс 4,35 млрд долларов), глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон (плюс 4,21 млрд долларов), банкир Олег Тиньков (плюс 3,42 млрд долларов), акционер «ЛУКОЙЛа» и владелец ФК «Спартак» Леонид Федун и его семья (плюс 3,41 млрд долларов).