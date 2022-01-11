СМИ узнали об интересе UniCredit к покупке банка «Открытие»

Банковская группа UniCredit заинтересована в поглощении санированного российского банка «Открытие» для расширения присутствия в Восточной Европе, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, знакомых с этим вопросом, итальянская группа уже наняла консультантов для изучения баланса «Открытия» и ожидает, что проверка будет завершена в течение нескольких недель.

«Интерес UniCredit к расширению деятельности в России идет вразрез с тенденцией последних лет, когда иностранные кредиторы, такие как Deutsche Bank, сокращали свое присутствие в России, поскольку западные санкции и риски соблюдения требований законодательства сказались на их бизнесе», — отмечает Bloomberg.

В «Открытии» отказались от комментариев. Запросы РБК направлены в Банк России и группу UniCredit.

В октябре 2021 года «Коммерсант» со ссылкой на три своих источника писал, что на акции санированного банка «Открытие» есть два основных претендента: структуры Газпромбанка и группа «Регион» — «Россиум».

Банк «Открытие» и его дочерние структуры попали на санацию в августе 2017 года. Финансовое оздоровление проводилось через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора. В августе 2021 года ЦБ объявил, что начал поиски претендентов на покупку банка. Продажа может пройти по одному из двух сценариев: передача контрольного пакета в размере 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или публичное размещение части акций «Открытия». Заявки от потенциальных стратегических инвесторов ЦБ принимал до 22 октября, в декабре глава «Открытия» Михаил Задорнов заявлял в интервью телеканалу «Россия-24», что предпродажная подготовка продолжается по обоим направлениям.

«Есть интерес, и мы осенью открывали свою базу данных, работали и со стратегами. И этот интерес, безусловно, сохраняется к «Открытию». И одновременно мы ведем полную подготовку к возможной продаже «Открытия» на рынке, то есть через IPO», — отмечал топ-менеджер. По его словам, в ноябре банк проводил онлайн-встречи «примерно с двумя десятками потенциальных инвесторов, иностранных и российских».

«Инвесторы заявили серьезный интерес именно к приватизации «Открытия», задавали очень конкретные вопросы и даже, что редко бывает, запрашивали возможную цену, возможные котировки и в целом отнеслись с большим интересом», — подчеркивал Задорнов.

Банк России не закрыл тему продажи контрольного пакета в «Открытии» стратегическому инвестору, говорила в конце ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Но перспективной считается публичное размещение акций банка на бирже.



«Сроки будут зависеть от того, как произойдет изучение в том числе более широкого интереса стратегических инвесторов», — отмечала Набиуллина. По словам Задорнова, через IPO в 2022 году может быть реализован пакет в 15—20% акций банка.