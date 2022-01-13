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СМИ: беглый банкир Аблязов добился прекращения судебного разбирательства во Франции

13.01.2022 20:52
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ТАСС

Бывший председатель совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции на основании истечения срока давности по делу о «злоупотреблении доверием и отмывании денег». Как передает ТАСС, об этом сообщило на днях Agence France-Presse со ссылкой на источник в судебных органах.

Адвокат экс-банкира Карим Бейлуни назвал факт прекращения разбирательства «большой победой для Аблязова и его семьи». Тем не менее агентство уточняет, что решение Парижского апелляционного суда не является окончательным, поскольку юристы банка подали на него кассационную жалобу.

В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Его обвиняли в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. В Казахстане Аблязова обвиняют в хищении 7,5 млрд долларов. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В России суд заочно приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы.

В июле 2013 года Аблязов был задержан на территории Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу, в сентябре 2015 года после двух с половиной лет судебных разбирательств правительство Франции распорядилось экстрадировать подсудимого в Россию. Защита Аблязова утверждала, что дело против него политически мотивировано, и обратилась в Государственный совет Франции, который отменил решение об экстрадиции.

Казахстан подал жалобу на бывшего банкира в Париже в 2017 году на основании положения Уголовного кодекса Франции, позволяющего судить иностранца, в экстрадиции которого было отказано по политическим мотивам, за преступление или правонарушение, совершенное за пределами Франции.

В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил экс-банкира к пожизненному лишению свободы. Тогда его признали виновным в организации убийства бывшего председателя правления кредитного учреждения Ержана Татишева.

В начале января 2022 года на фоне беспорядков в Казахстане Мухтар Аблязов в интервью агентству Reuters заявил, что протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать. Он также утверждал, что намерен вернуться в Казахстан, чтобы возглавить «временное правительство», если протест «достигнет правильного охвата».

Фигуранты уголовного дела находятся в Европе, России в их выдаче было отказано.

 28.12.2020 19:57

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