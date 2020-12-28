Таганский районный суд Москвы заочно приговорил к 15 годам колонии бывшего председателя совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова по делу о хищении более чем 58 млрд рублей у подконтрольной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«С учетом позиции государственного обвинителя Прокуратуры Москвы суд приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы. Гражданский иск потерпевшего (БТА Банка) о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме на общую сумму более 173 млрд рублей», — указали в ведомстве.

Остальные фигуранты уголовного дела заочно получили от десяти до 13 лет лишения свободы.

Фигуранты уголовного дела находятся в Европе. России в выдаче фигурантов уголовного дела было отказано.

Суд установил, что Аблязов «разработал несколько сложных и запутанных схем финансирования масштабных инвестиционных проектов, расположенных на территории Российской Федерации, позволяющих совершать систематические хищения денежных средств казахстанского банка в особо крупном размере».



В Казахстане Аблязов заочно получил 20 лет колонии за хищение примерно 7 млрд долларов из БТА Банка, а в прошлом году получил пожизненный срок за организацию заказного убийства.