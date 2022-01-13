Страховка от дефолта по госдолгу России подскочила в цене почти на 20%

Рыночная оценка риска инвестирования в госдолг России резко выросла после заявлений российской стороны о безрезультатности переговоров с НАТО. Стоимость страховки от российского дефолта подскочила на 19%, пишет РБК.

Так называемый пятилетний CDS-спред на Россию, отражающий восприятие международными финансовыми рынками странового риска, увеличился в четверг, 13 января, на 26 базисных пунктов (по состоянию на 16:25 мск), или на 19%. Котировка CDS составляла 161,9 б. п. против 135,9 б. п. днем ранее, следует из данных терминала Bloomberg.

Это крупнейший однодневный скачок страновой риск-премии России с марта 2020 года — до самого высокого уровня также с марта 2020-го (тогда оценка риска российского дефолта резко выросла на фоне начала пандемии COVID и опасений по поводу глубины рецессии в России). Как правило, страновой риск России также растет при возникновении очередных западных инициатив в сфере санкций.

Кредитно-дефолтный своп (CDS) — это инструмент, позволяющий его покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем более рискованными считаются базовые обязательства.

Текущие уровни CDS на суверенный долг России означают, что инвесторам обходится примерно в 162 тыс. долларов в год страховка от дефолта по российским госбумагам в течение пятилетнего периода. Тем не менее это все равно относительно низкий уровень в сравнении с другими государствами благодаря крепким макроэкономическим и фискальным резервам России (например, у Турции пятилетний CDS-спред составляет 548 б. п., у ЮАР — около 200). В 2020 году средний уровень российских CDS составлял 109 б. п., по данным Банка России.

Страховка от российского дефолта подорожала после заявлений российских властей о безрезультатности переговоров с НАТО о гарантиях безопасности. Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что Москва натолкнулась на «непробиваемую» позицию НАТО по вопросу нерасширения альянса. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня же сказал, что переговоры с США проходят неудачно. Россия не намерена обсуждать с США или НАТО вопросы перемещения российских войск на своей территории, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Стоимость пятилетней страховки от дефолта по государственным обязательствам Украины на фоне этих заявлений подскочила на 82 б. п., до 763 б. п., следует из данных Bloomberg.

Накануне, 12 января, более двух десятков сенаторов от Демократической партии в США внесли законопроект, предусматривающий обязательное введение разнообразных санкций в отношении России в случае «существенной эскалации» враждебных действий на Украине по инициативе российского правительства или его неофициальных представителей. Ключевой спонсор законопроекта, глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес выразил надежду, что пакет потенциальных санкций послужит сдерживающим фактором для «военной эскалации» на Украине. Законопроект предусматривает возможность введения блокирующих санкций в отношении нескольких российских банков (с фактическим запретом на их обслуживание в международной системе финансовых сообщений SWIFT), персональные санкции против российских президента, премьер-министра и высшего военного руководства, ограничения на участие иностранных компаний и менеджеров в российских отраслях по добыче минерального сырья и т. д. Законопроект был включен в программу для всего сената (Calendar of business) в обход обычного рассмотрения сначала в профильном комитете, что увеличивает его шансы на ускоренное обсуждение. Инициативу поддержал Совет национальной безопасности при Белом доме США.



Параллельно исполнительная власть США подготовила конкретный набор мер, включая санкции в отношении конкретных российских субъектов/объектов, которые американская администрация готова немедленно ввести в действие, если «танки [российские] пересекут границу [с Украиной]», сообщили 12 января американские СМИ со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена. Ранее американские СМИ называли в числе таких мер возможные ограничения на экспорт в Россию потребительской электроники.