Эксперты рассказали о новых мошеннических схемах в России

Мошенники совершенствуют старые способы обмана граждан, продолжая играть на человеческих слабостях, например на жажде легких денег или страхе потерять сбережения, пишут «Известия» со ссылкой на данные опрошенных экспертов.

По словам руководителя направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петра Куценко, сейчас стоит говорить об эволюции старых способов обмана. Так, если раньше в мошеннических схемах в основном использовались поддельные интернет-ресурсы, имитирующие официальные страницы известных брендов, то в конце 2021 года злоумышленники стали применять в схемах фейковые мобильные приложения.

Кроме того, на смену телефонному мошенничеству пришла более активная эксплуатация мессенджеров для коммуникации с потенциальными жертвами. Все виды мошенничества направлены на одно — добиться доверия со стороны пользователя, отметил эксперт.

Куценко рассказал, что перед Новым годом злоумышленники традиционно обманывали граждан, предлагая поучаствовать в различных акциях на фантастических условиях, большие скидки от известных брендов, а также затронули алкогольную тематику — помощь в борьбе с алкогольным опьянением, с зависимостью. Также в условиях распространения коронавирусной инфекции продолжает эксплуатироваться стремление граждан обойти ограничения — злоумышленники занимаются продажей поддельных QR-кодов.

Как отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев, одна из новых фишинговых схем связана с обещанием выплат за трудовой стаж: жертве сулили деньги за отработанные годы и просили назвать номер карты, а затем код из SMS. Зачастую на такую «наживку» злоумышленники пытались поймать людей предпенсионного возраста.

«Получила развитие многоступенчатая схема, направленная в основном на социально незащищенных людей: мошенники внушают жертве то, что на ее имя кто-то взял кредит, поэтому для решения проблемы нужно самому взять кредит и перечислить деньги на определенный счет. В итоге злоумышленники добиваются того, что жертва закладывает квартиру. Банкам очень сложно отслеживать подобные схемы», — пояснил он.

Арсентьев также подчеркнул, что в последнее время преступные сообщества стали активнее использовать возможности машинного обучения и современных речевых технологий. Так, если в начале 2021 года злоумышленники в основном сами звонили жертвам, то к концу года подавляющее большинство звонков они стали совершать с помощью голосовых роботов. «Автоматизация обзвона позволяет преступникам значительно расширить сферу своей деятельности. Роботы выполняют функцию холодного обзвона. Естественно, затем в ход идут звонки от «сотрудника полиции», «следователя» и «менеджера банка», — объяснил эксперт, добавив, что источником информации для мошенников часто служат базы данных, украденные хакерами или слитые внутренними нарушителями в компаниях.