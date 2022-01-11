Полиция предупредила граждан о риске мошенничества с использованием голосовых роботов

Правоохранители обратили внимание на распространение нового способа телефонного обмана: мошенники прикрываются голосовыми роботами. Соответствующее предупреждение для граждан опубликовано на сайте столичного главка МВД.

«Злоумышленники придумали новую схему обмана. Теперь с помощью голосовых роботов они обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента», — отмечается в сообщении.

Как указывают правоохранители, «преступная схема проста»: «Вам поступает звонок от банковского робота-помощника. Он сообщает о якобы подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом (переводе денежных средств, оформлении кредита, смене номера телефона, привязанного к личному кабинету, и т. д.). Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае вашего отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента».

Так, 32-летней девушке поступил звонок с неизвестного номера, в котором голосовой помощник банка сообщил ей о смене данных в банковском приложении, а после переключил на оператора, приводят пример из жизни столичные полицейские. Неизвестный пояснил девушке, что на ее имя взят кредит и для его погашения требуется его переоформить на наличные денежные средства и пополнить указанные счета.

Потерпевшая выполнила указания звонившего, но в дальнейшем поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общая сумма денежных средств, взятых ею в кредит, превысила 2,1 млн рублей.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание подозреваемых», — сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.

Правоохранители напоминают, что работники банков и их роботизированные помощники не звонят клиентам, полиция не просит обычных людей участвовать в спецоперациях, а резервных счетов не существует. Также полицейские советуют гражданам при получении от третьих лиц информации о проблемах у родственников самостоятельно перезванивать своим близким по их номерам.

«В случае если в отношении вас или ваших близких совершены незаконные действия со стороны мошенников, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефонам 02, 112», — заключает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.



Ранее эксперты по кибербезопасности и банки заметили тренд на более активное использование мошенниками телефонных роботов.