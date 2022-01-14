14 января. Главное за минуту

🔹 ЦБ объявил о масштабных кадровых изменениях. Так, покинут свои посты первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. Они приняли решение продолжить карьеру вне Центробанка. Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин назначен первым зампредом ЦБ. Пост зампреда Банка России займет директор департамента страхового рынка Филипп Габуния. Зампредом Банка России также будет назначен Юрий Исаев, который в этой связи покинет пост генерального директора Агентства по страхованию вкладов.

🔹 Рубль в декабре ослаб к доллару и евро и немного укрепился к более широкой корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные ЦБ. Квартальная динамика российской валюты была положительной, как и изменение по сравнению с концом 2020 года, однако сопоставление курсов в целом за 2021 и 2020 годы показывает ослабление рубля.

🔹 В Банке России оценили сервис «второй руки» как полезный для всех граждан. Сервис «второй руки», когда человек ради защиты от мошенников назначает помощника для одобрения своих банковских онлайн-операций, может быть использован не только людьми с инвалидностью и пожилыми, но и гражданами других категорий.

🔹 Банкротами в 2021 году стали в России почти 193 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что на 62% больше, чем в 2020-м. При этом статистика показывает, что рост замедлился по сравнению с предыдущим годом, когда число банкротств граждан увеличилось на 72,6% к 2019 году.

🔹 Власти задумали запретить вывод денег из РФ по «молдавской схеме». Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях.

