Банкротами в 2021 году стали в России почти 193 тыс. граждан и более 10 тыс. компаний

В 2021 году в России банкротами были признаны 192 846 граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Такие данные представил «Федресурс», уточнив, что это на 62% больше, чем в 2020-м.

При этом статистика показывает, что рост замедлился по сравнению с предыдущим годом, когда число банкротств граждан увеличилось на 72,6% к 2019 году.

«Ускорения роста числа потребительских банкротств, вопреки ожиданиям, не произошло. Реструктуризация банковских кредитов позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Текущий прирост количества решений о несостоятельности в районе 60% в год, как и прежде, происходит на фоне отработки и автоматизации процессов в отрасли, а также распространения информации о таком способе освобождения от долгов», — комментирует руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Ильи Торосова, незначительное снижение темпов роста числа банкротств граждан в 2021 году «может быть связано с общей стабилизацией пандемийной обстановки и, как следствие, улучшением социального положения населения в сравнении с разгаром пандемии».

В общей сложности за период существования процедуры потребительского банкротства — с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2021 года — несостоятельными стали уже 475 126 граждан.

Согласно данным «Федресурса», граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство: в 94,9% случаев в 2021 году (94,5% в 2020-м). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 4,6% до 3,9%, Федеральной налоговой службы России — выросла с 1% до 1,1%.

Больше всего граждан-банкротов в 2021 году было в Москве (10 213 человек, плюс 36,9% к 2020 году), Московской области (10 045, плюс 51%), Краснодарском крае (9 757, плюс 75%), Санкт-Петербурге (8 185, плюс 50,7%), Самарской области (7 946, плюс 56,8%).

В пересчете количества банкротств за 2021 год на численность населения лидировали Ульяновская область (258 банкротов на 100 тыс. человек), Самарская область (252), Пензенская область (232), Белгородская область (224), Калмыкия (221). В целом по России за 2021 год было 132 новых банкрота на 100 тыс. человек.

Отмечается также резкий всплеск числа внесудебных процедур банкротства граждан в декабре — в 1,9 раза к ноябрю 2021 года, до 656 случаев. «Доля возбуждений к количеству поданных заявлений достигла рекордно высокого уровня в 61%», — уточняется в обзоре.

Напомним, с 1 сентября 2020 года физические лица могут использовать механизм внесудебного банкротства — по заявлению через многофункциональный центр. Для должника это бесплатно. Существуют требования к сумме долга для реализации такой процедуры: от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. В отношении должника должно быть завершено исполнительное производство из-за отсутствия у него дохода и имущества для взыскания. Внесудебное банкротство длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными.



«Граждане решили войти в новый год без старых долгов. Поскольку во внесудебной процедуре претворить такое решение в жизнь можно легко и быстро, всего лишь придя в МФЦ, мы увидели это уже в декабрьской статистике», — отметил Алексей Юхнин.

«Повышается уровень информированности граждан о требованиях к проведению внесудебной процедуры банкротства», — добавляет, объясняя тенденцию, Илья Торосов. По его словам, сейчас продолжается обсуждение законопроекта, который позволит подавать заявление о банкротстве в электронной форме через «Госуслуги».

Кроме того, как указал замглавы МЭР, «растет и принятие в обществе процедуры как цивилизованного инструмента урегулирования неплатежеспособности. С ростом информированности меняется имидж процедуры. Все больше людей понимают, что статус банкрота для большинства не несет в себе негативных последствий, но помогает освободиться от непосильных долгов».

В общей сложности за период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2021 года многофункциональные центры опубликовали 6 475 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. При этом МФЦ вернули гражданам 9 009 заявлений — соответственно, доля начатых процедур составила 42%. В 2021 году МФЦ опубликовали сообщения о завершении 3 863 процедур внесудебного банкротства (в 2020 году завершений еще не было).

Сумма долга граждан за весь период составила 2,26 млрд рублей в начатых процедурах, из них 1,35 млрд рублей — в завершенных.

Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2021 года стали Омская, Челябинская области, Пермский, Краснодарский края, Оренбургская область.

Число корпоративных банкротств выросло, но остается меньше доковидного уровня, также свидетельствует статистика «Федресурса».

В 2021 году количество корпоративных банкротств увеличилось на 3,9% к 2020 году, до 10 319 случаев, после снижения на 19,9% годом ранее, следует из сообщений арбитражных управляющих.

«Рост числа корпоративных банкротств в прошедшем году лишь отчасти компенсировал снижение годом ранее. Напомню, часть 2020 года суды не работали из-за пандемии. В целом ожидания всплеска интенсивности разорений не оправдались, более того, она остается ниже доковидного уровня. Это объясняется тем, что государство оказало поддержку пострадавшим от пандемии. Кроме этого, все более активное привлечение собственников к субсидиарной ответственности отпугивает добровольных банкротов», — рассуждает руководитель «Федресурса».

Число введенных судами процедур наблюдения за 2021 год выросло до 8 577 — на 10,3% к 2020 году. Количество реструктуризаций (случаев запуска внешнего управления и финансового оздоровления) увеличилось на 3,5% до 179 случаев.

В 2021 году кредиторы опубликовали 31 671 сообщение о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве — на 14,9% больше, чем в 2020-м. Основную часть процедур в 2021 году по традиции инициировали конкурсные кредиторы — 72,4% (77,1% в 2020-м). ФНС выступила заявителем в 18,8% дел (было 13%), должники — в 8,2% дел (против 9,3%), работники — в 0,6% дел (было 0,5%).

Среди регионов лидировали по числу компаний-банкротов в 2021 году Москва (2 129, плюс 5,9% к 2020 году), Санкт-Петербург (801, плюс 9,9%), Московская область (793, плюс 12,3%), Свердловская область (344, плюс 1,4%), Краснодарский край (316, плюс 8,2%).



Более половины всех банкротств сконцентрировано в трех отраслях: торговле (2 585 новых банкротов в 2021 году, плюс 0,1% к 2020 году), строительстве (2 317, плюс 9,8%) и операциях с недвижимостью (1 199; плюс 1,4%).