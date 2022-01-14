Центробанк оценил динамику российской валюты в декабре и за год

Рубль в декабре ослаб к доллару и евро и немного укрепился к более широкой корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — декабре 2021 года». Квартальная динамика российской валюты была положительной, как и изменение по сравнению с концом 2020 года, однако сопоставление курсов в целом за 2021 и 2020 годы показывает ослабление рубля.

По номинальному курсу рубль в декабре ослаб к доллару по сравнению с ноябрем 2021 года на 1,5%, по реальному — на 1,2%. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2020 года рубль укрепился к доллару по номинальному курсу на 0,5%, по реальному — на 2%.

В IV квартале по сравнению с III кварталом 2021 года рубль также улучшил свои позиции к доллару: по номинальному курсу — на 1,2%, по реальному — на 2%.

В целом за 2021 год рубль оказался слабее по отношению к доллару, чем в январе — декабре 2020-го, на 2,3% по номинальному курсу и на 0,6% по реальному.

Средний номинальный курс доллара в декабре текущего года составил 73,72 рубля (на конец месяца — 74,29 рубля) против 72,59 рубля в ноябре. Средний курс за IV квартал — 72,59 рубля за доллар против 73,47 рубля в III квартале этого года. Средний курс за год — 73,65 рубля за доллар.

К евро рубль в декабре ослаб по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% по номинальному курсу, а по реальному — значится нулевое изменение, но также со знаком «минус». По сравнению с декабрем 2020 года зафиксировано укрепление на 8,1% по номинальному курсу, а по реальному — оно оценивается в 11,6%. Квартальное усиление рубля к евро составило 4,3% и 5,4% соответственно.

В январе — декабре 2021 года номинальный курс рубля к евро снизился на 5,9% в годовом выражении, реальный — на 2,2%.

Средний номинальный курс евро в декабре 2021-го составлял 83,33 рубля (на конец месяца — 84,07 рубля) против 82,93 рубля в ноябре, в IV квартале — 83,07 против 86,65 рубля за предыдущий трехмесячный период. Средний номинальный курс за год — 87,16 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в декабре по сравнению с ноябрем 2021 года на 0,3%, как и реальный. По сравнению с декабрем 2020-го укрепление рубля составило 6,8% и 9% соответственно, квартальное — 3,8% и 4,5%. Ослабление нацвалюты в январе — декабре 2021 года по сравнению с 2020 годом в целом равнялось 3,9% по номинальному курсу и оценивается в 1,4% — по реальному.

Эффективный курс рубля рассчитывался в 2021 году на базе курсов валют 41 ключевого торгового партнера РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами страны являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США. В 2020-м показатель рассчитывался на базе курсов валют 43 стран, а пятое место занимала Италия.



Отметим, что в последние дни на фоне ухудшения геополитической обстановки рубль демонстрирует существенное ослабление к доллару и евро. Так, курс евро на Московской бирже превышал сегодня 88 рублей, а курс доллара доходил почти до 77 рублей (на момент публикации данного материала верхние границы сегодняшних курсовых диапазонов составляют 76,99 рубля за доллар и 88,14 рубля за евро).