Биржевой курс евро превысил в ходе торгов 88 рублей впервые с июля 2021 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 14 января, превысил 88 рублей впервые с 20 июля 2021 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро расчетами «завтра», по данным на 16:17 мск, прибавил 68,75 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 88,015 рубля, курс доллара в это же время находился на уровне 76,94 рубля, увеличившись на 68,25 копейки, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта остается во власти повышенной волатильности, резко ускорив снижение на торгах в четверг. «На геополитическом фронте сохраняется нервозность, что бьет по «россиянину», который крайне эмоционально отреагировал на заявление МИДа РФ о неготовности НАТО и Вашингтона идти навстречу Москве. Отсутствие компромиссов заставляет игроков оставаться в подвешенном состоянии и сокращать риски посредством продаж рубля на случай дальнейшего обострения обстановки», — комментирует сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.



Он допускает, что до конца дня символическую поддержку нацвалюте может оказать нефть, если удержит позиции. После вчерашнего локального снижения Brent тестирует новые двухмесячные максимумы, приближаясь к отметке 85,5 доллара за баррель. Следующая поддержка для доллара ожидается в районе 75,3 рубля.