В Банке России оценили сервис «второй руки» как полезный для всех граждан

Сервис «второй руки», когда человек ради защиты от мошенников назначает помощника для одобрения своих банковских онлайн-операций, может быть использован не только людьми с инвалидностью и пожилыми, но и гражданами других категорий, пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу Центробанка. Ранее ЦБ рекомендовал банкам для защиты некоторых категорий граждан от мошеннических действий внедрять так называемый сервис «второй руки» — человек по договоренности с другим клиентом кредитной организации может назначить его своим помощником, который будет получать уведомления о планируемых онлайн-операциях и сможет подтверждать или отклонять их. Депутат Госдумы Наталья Костенко разработала соответствующий законопроект, поскольку внедрение сервиса требует законодательных изменений.

Как сообщили в пресс-службе Центробанка, подобный сервис мог бы быть полезен и другим пользователям. В НСФР отметили, что уместно распространить использование инструмента на все категории граждан, поскольку зачастую пристального внимания требуют и операции молодых людей, которые уже вышли из возраста частичной дееспособности, но при этом еще не имеют достаточно опыта и знаний для принятия важных финансовых решений. В совете считают, что очень важно определиться с операциями, для совершения которых потребуется одобрение третьего лица. Если включать все банковские услуги, в том числе с низким риском, то, с одной стороны, это обернется значительным повышением операционных расходов банков, с другой, усложнит жизнь клиентам.

Лента новостей ЦБ дал банкам рекомендации для дополнительной защиты уязвимых категорий граждан Человек должен самостоятельно решать, необходимо ли ему подключение дистанционных каналов доступа к банковскому счету, а не получать этот доступ по умолчанию в пакете с остальными услугами. Такие рекомендации подготовил Банк России для дополнительной защиты уязвимых категорий граждан (людей с инвалидностью, пожилых) от различных видов мошенничества, в том числе с применением методов социальной инженерии. 11.08.2021 15:05

Как пояснил замруководителя НСФР Александр Наумов, остро встает и вопрос соотношения нового инструмента с дееспособностью граждан. По его словам, не нужно распространять сервис «второй руки» на все банковские услуги, иначе гражданин будет существенно ограничен в своих действиях и станет полностью зависеть от третьего лица. В НСФР для защиты клиентов от мошенничества предлагают ограничить использование сервиса «второй руки» только в отношении переводов денежных средств и получения кредитов (займов), осуществляемых с помощью дистанционных каналов.

Также, уверены в НСФР, очень важно прописать в законе статус доверенного лица и порядок назначения такого сервиса, поскольку помощник фактически сможет параллельно с клиентом распоряжаться его деньгами. Поэтому важно не допустить «злоупотреблений со стороны недобросовестных третьих лиц». Предлагается дополнить законопроект статьей, которая регламентирует основания для использования сервиса, а также порядок его осуществления. Также, полагают в НСФР, необходимо установить правила получения двух согласий (клиента и доверенного лица), а также возможность отозвать эти согласия.

Еще один важный и спорный момент сервиса «второй руки», который сразу же отметили многие эксперты, — каким образом банки будут узнавать о том, что гражданин решил прибегнуть к помощи доверенного лица. Так, он может быть клиентом одной организации, а мошенники могут вынудить его воспользоваться услугами другой. В НСФР для решения этой проблемы предлагают фиксировать подачу заявления в личном кабинете БКИ, который уже используют примерно 3 млн человек. Кроме того, доступ к нему могут получить все граждане, имеющие учетную запись в ЕСИА.