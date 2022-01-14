Власти задумали запретить вывод денег из РФ по «молдавской схеме»

Власти прикрывают так называемую молдавскую схему вывода денег за границу, популярную в прошлом десятилетии, пишут «Известия». Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях.

По данным Минюста, изменения, ограничивающие использование исполнительных листов, планируется оформить в виде поправок в ФЗ «Об исполнительном производстве». В ведомстве уточнили, что планируется создать механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета финорганизаций, зарегистрированных на территории России.

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — пояснили в министерстве.

О том, что Минюст и ЦБ начали разрабатывать законопроект, стало известно в начале 2021 года. Принятие поправок позволит минимизировать сомнительные операции по выводу денег за рубеж, согласны в ЦБ. Росфинмониторинг поддерживает изменения, поскольку это позволит применять к соответствующим подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством, пояснили в службе.

По данным Банка России, в целом объемы вывода денег за рубеж в первом полугодии 2021 года выросли с 18 млрд до 20 млрд рублей. По сведениям регулятора за 2020 год, проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств обострилась: объемы этой мошеннической схемы по сравнению с 2019 годом выросли более чем на 60%, до 25 млрд рублей.

Если средства по исполнительным документам будут поступать исключительно в российские банки, то кредитная организация, принимающая перевод, сможет произвести его проверку и при необходимости принять меры по борьбе с отмыванием доходов, уверен зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев.

Банковское сообщество поддерживает предложение Минюста, но оно не будет иметь значимого эффекта по сокращению мошенничеств с использованием поддельных исполнительных листов, заявил замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Он разъяснил, что в последнее время основная доля злоупотреблений с исполнительными документами происходит внутри страны, а не за рубежом. Кредитные организации предлагали использовать базу данных ФССП и расширить в ней перечень обязательных реквизитов для проверки подлинности исполнительных документов, пояснил он.