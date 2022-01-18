«Открытие»: решение ЦБ о присоединении кредитной организацией РГС Банка ожидается в феврале

Наблюдательный совет банка «Открытие» 17 января вынес на рассмотрение единственного акционера кредитной организации — Банка России вопрос о присоединении ею РГС Банка, решение ЦБ ожидается в феврале 2022 года. Об этом во вторник, 18 января, сообщила пресс-служба «Открытия».

«Интеграция РГС Банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы «Открытие». Присоединение РГС Банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и IT-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы «Открытие», — говорится в релизе.

Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года, уточняют в «Открытии».

Напомним, в конце декабря глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что процесс присоединения РГС Банка к «Открытию» планируется начать в мае 2022 года.



Относительно самого «Открытия» Банк России позже, уже в январе, сообщал, что получил несколько уведомлений от стратегических инвесторов об интересе к покупке акций банка, а СМИ писали об интересе к санированному российскому банку со стороны итальянской группы UniCredit.