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«Открытие»: решение ЦБ о присоединении кредитной организацией РГС Банка ожидается в феврале

18.01.2022 14:57
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие РГС Банк

Наблюдательный совет банка «Открытие» 17 января вынес на рассмотрение единственного акционера кредитной организации — Банка России вопрос о присоединении ею РГС Банка, решение ЦБ ожидается в феврале 2022 года. Об этом во вторник, 18 января, сообщила пресс-служба «Открытия».

«Интеграция РГС Банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы «Открытие». Присоединение РГС Банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и IT-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы «Открытие», — говорится в релизе.

Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года, уточняют в «Открытии».

Напомним, в конце декабря глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что процесс присоединения РГС Банка к «Открытию» планируется начать в мае 2022 года.

Относительно самого «Открытия» Банк России позже, уже в январе, сообщал, что получил несколько уведомлений от стратегических инвесторов об интересе к покупке акций банка, а СМИ писали об интересе к санированному российскому банку со стороны итальянской группы UniCredit.

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