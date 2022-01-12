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​ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие»

12.01.2022 13:21
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Источник
ТАСС
Темы
Банк Открытие

Банк России получил несколько сообщений от стратегических инвесторов о намерении участвовать в процедурах по реализации акций банка «Открытие». При этом регулятор по-прежнему рассматривает вариант проведения IPO (первичное публичное предложение акций) как возможный способ продажи акций «Открытия», сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.

«Банк России получил несколько сообщений от стратегических инвесторов о намерении участвовать в процедурах реализации акций ПАО «Банк «ФК Открытие». Учитывая размер и сложность рассматриваемой сделки, требуется время, чтобы детально изучить поступившие предложения. При этом, как мы ранее отмечали, публичное размещение «Открытия» по-прежнему остается одним из вариантов стратегии выхода», — отметили в ЦБ.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что крупнейший банк Италии Unicredit в течение этой недели может начать проводить due diligence (всесторонний анализ бизнеса) банка «Открытие».

«Принимая во внимание конфиденциальность процесса, связанного с оценкой возможных путей реализации акций ПАО Банк «ФК Открытие», мы не комментируем сообщения, появляющиеся в средствах массовой информации, о наличии или отсутствии возможного интереса, проявленного тем или иным потенциальным инвестором», — отметили в пресс-службе ЦБ РФ. Там также заверили, что своевременно сообщат о следующих шагах в рамках реализации акций «Открытия».

В начале декабря 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ пока продолжает работу по выяснению интереса стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие». Она отмечала, что тема со стратегическим инвестором пока не закрыта, но регулятор также рассматривает и выход «Открытия» на IPO.

В начале августа Банк России объявил о начале подготовки к продаже акций банка «Открытие». Регулятор принимал сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 по 22 октября 2021 года.

Банковская группа UniCredit заинтересована в поглощении санированного российского банка «Открытие» для расширения присутствия в Восточной Европе, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

 11.01.2022 20:18

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