24 января. Главное за минуту

🔹 Биржевой курс доллара превысил 79 рублей, евро — 89 рублей. Американская валюта подорожала до такого уровня впервые с 3 ноября 2020 года, а европейская — с 20 июля 2021 года. Прежде всего против рубля и российского рынка в целом играет геополитика. За периодами падения на финансовых рынках приходит рост, чем раньше оппоненты России прекратят истерику, тем скорее это произойдет, прокомментировал текущую ситуацию с падением ценных бумаг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

🔹 Налог на вклады свыше 1 млн рублей может затронуть россиян с меньшими сбережениями. Налог на доходы с депозитов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн рублей, по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. рублей.

🔹 Группа UniCredit передумала покупать банк «Открытие». Итальянская группа не хочет приобретать банк «Открытие», так как велик риск санкций, и даже слухи о сделке уже сейчас негативно влияют на котировки ее акций. Эксперты считают, что сейчас банк «Открытие» вряд ли может быть куплен иностранным игроком. Если бы такой интерес и был, то сейчас слишком велики риски, учитывая геополитическую обстановку.

🔹 Банки.ру в 2021-м в четыре раза увеличил количество оформленных полисов ОСАГО и обновил калькулятор страхования ипотеки. Купить страховой полис ОСАГО на Банки.ру стало удобнее и быстрее благодаря сокращению количества полей для ввода данных и внедрению быстрой пролонгации, что позволяет многим пользователям сэкономить до 50% от стоимости полиса.

🔹 Частные управляющие компании по итогам года проиграли «ВЭБ.РФ» в управлении пенсионными накоплениями. УК «ВЭБ.РФ» за 2021 год показала доходность по расширенному портфелю, где хранятся средства «молчунов», на уровне 4,7%, а по портфелю государственных ценных бумаг — 4,9%, неожиданно опередив частные УК. Средневзвешенная доходность частных УК по итогам 2021 года составила 3,85.