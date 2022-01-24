Налог на вклады свыше 1 млн рублей может затронуть россиян с меньшими сбережениями

Налог на доходы с депозитов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн рублей, по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. рублей, пишет РБК. Такая ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок.
По данным замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидии Кашириной, по итогам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей. Расчеты РБК (с учетом ежемесячной капитализации процентов) подтверждают, что, например, вкладчик с начальной суммой 710 тыс. рублей, имевший единственный вклад с начала года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (8%), когда на рынке появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей. Это означает, что ему придется заплатить налог 13% с 350 рублей, или 45,5 рубля.
Размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет, прокомментировала ситуацию пресс-служба Федеральной налоговой службы, подчеркнув, что облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тыс. рублей (размер налогового вычета на 2021 год). В ФНС добавили, что налогоплательщик может иметь и множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода.
Российские банки обязаны до 1 февраля предоставить налоговикам информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в прошлом году. Размер налога, который был введен в начале прошлого года, но впервые будет платиться в этом, рассчитает ФНС, агрегируя данные разных банков о имеющихся у гражданина вкладах.
Самые популярные вклады с онлайн-заявкой
|Название
|Ставка, %
|Мин. сумма, ₽
|Мин. срок, дней
|9.4%
|от 10000
|367
|
Лиц.№ 705
|8.75%
|от 50000
|300
|
Лиц.№ 429
|от 9%
|от 50000
|365
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Лиц.№ 2272
|9%
|от 50000
|375
|
Лиц.№ 3255
|9.4%
|от 100000
|368
|
Лиц.№ 3311
Российские банки уже готовы к передаче в Федеральную налоговую службу сведений о клиентах, получивших в 2021 году процентные доходы по депозитам и счетам, следует из их комментариев. В СберБанке, Росбанке, Совкомбанке, банке «ДОМ.РФ» и Почта Банке сообщили, что подготовили или готовят данные для ФНС. В ВТБ, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и Московском Кредитном Банке не раскрыли, на какой стадии находится процесс, но заверили, что все будет выполнено в срок. Представитель ФНС сообщил, что значительное количество банков подключились к сервису передачи данных, а некоторые игроки уже предоставили сведения о вкладчиках.
В марте 2020 года Владимир Путин предложил установить налог для россиян, чей объем банковских вкладов или инвестиций в ценные бумаги превышает 1 млн рублей. Налогом 13% будет облагаться именно доход от вкладов, если их размер превысит 1 млн рублей, уточнял президент. Впоследствии механика расчета нового налога изменилась: порог 1 млн рублей не означает, что сбор должны платить те, чьи сбережения в банках превышают эту сумму. Как следует из ст. 214.2 Налогового кодекса, налог взимается в том случае, если процентные доходы банковского клиента по всем имеющимся у него депозитам и счетам оказались больше величины, которая будет пересчитываться по формуле каждый год, — 1 млн рублей, умноженный на значение ключевой ставки ЦБ на начало года, в котором клиент получит доход от вклада. Для 2021 года это 42,5 тыс. рублей, для 2022 года — 85 тыс. рублей.
В базу для расчета налога не попадают рублевые счета и вклады, ставка по которым меньше 1% годовых, на валютные счета это не распространяется.
Комментарии
<p>Срок вклада не имеет значения. Тут все просто если Вы получили в 2021 более 42,5тр, то уплатите с превышения.</p>
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