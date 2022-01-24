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Налог на вклады свыше 1 млн рублей может затронуть россиян с меньшими сбережениями

24.01.2022 09:10
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Налог на вклады свыше 1 млн рублей может затронуть россиян с меньшими сбережениями
Иллюстрация
Артем Геодакян/ТАСС
Источник
РБК

Налог на доходы с депозитов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн рублей, по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. рублей, пишет РБК. Такая ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок.

По данным замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидии Кашириной, по итогам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей. Расчеты РБК (с учетом ежемесячной капитализации процентов) подтверждают, что, например, вкладчик с начальной суммой 710 тыс. рублей, имевший единственный вклад с начала года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (8%), когда на рынке появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей. Это означает, что ему придется заплатить налог 13% с 350 рублей, или 45,5 рубля.

Размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет, прокомментировала ситуацию пресс-служба Федеральной налоговой службы, подчеркнув, что облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тыс. рублей (размер налогового вычета на 2021 год). В ФНС добавили, что налогоплательщик может иметь и множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода.

Российские банки обязаны до 1 февраля предоставить налоговикам информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в прошлом году. Размер налога, который был введен в начале прошлого года, но впервые будет платиться в этом, рассчитает ФНС, агрегируя данные разных банков о имеющихся у гражданина вкладах.

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Российские банки уже готовы к передаче в Федеральную налоговую службу сведений о клиентах, получивших в 2021 году процентные доходы по депозитам и счетам, следует из их комментариев. В СберБанке, Росбанке, Совкомбанке, банке «ДОМ.РФ» и Почта Банке сообщили, что подготовили или готовят данные для ФНС. В ВТБ, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и Московском Кредитном Банке не раскрыли, на какой стадии находится процесс, но заверили, что все будет выполнено в срок. Представитель ФНС сообщил, что значительное количество банков подключились к сервису передачи данных, а некоторые игроки уже предоставили сведения о вкладчиках.

В марте 2020 года Владимир Путин предложил установить налог для россиян, чей объем банковских вкладов или инвестиций в ценные бумаги превышает 1 млн рублей. Налогом 13% будет облагаться именно доход от вкладов, если их размер превысит 1 млн рублей, уточнял президент. Впоследствии механика расчета нового налога изменилась: порог 1 млн рублей не означает, что сбор должны платить те, чьи сбережения в банках превышают эту сумму. Как следует из ст. 214.2 Налогового кодекса, налог взимается в том случае, если процентные доходы банковского клиента по всем имеющимся у него депозитам и счетам оказались больше величины, которая будет пересчитываться по формуле каждый год, — 1 млн рублей, умноженный на значение ключевой ставки ЦБ на начало года, в котором клиент получит доход от вклада. Для 2021 года это 42,5 тыс. рублей, для 2022 года — 85 тыс. рублей.

В базу для расчета налога не попадают рублевые счета и вклады, ставка по которым меньше 1% годовых, на валютные счета это не распространяется.

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Комментарии

7
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7072
24.01.2022 09:59
<p>Все это конечно прекрасно, только вот раньше НДФЛ (35% с превышения ставки+5%) изымался банком сразу по факту выплаты процентного дохода - и вкладчик не напрягался и деньги сразу в налоговой. А теперь это будет одной суммой со всех вложений в конце года, которой может не оказаться на счетах у бедолаги-вкладчика, потратил он, к примеру, весь свой % доход. Боюсь, что автоматом полстраны вгонят в должники. Шикарный социальный эффект.</p>
11
s.ivkin
24.01.2022 11:13
<p>Власти так торопились с принятием этого закона что им не было дела до таких нюансов. А каково теперь придется вкладчикам у которых были долгосрочные вклады с выплатой процентов в конце срока? Теперь им придется платить по полной программе-хотя формально закон обратной силы не имеет. Спасибо Путину.</p>
20
prt
24.01.2022 11:24
<p>Инфляция за 2021 год ,8.4% ставка банков за 2021 год от 4 до 9,5% .Ни один вкладчик не получил прибыль при таких ставках, соотвественно нет оснований для уплаты налога 13%</p>
20
-man-
-man-
24.01.2022 13:15
<p>А мы все молчим. Пенсионный возраст подняли - молчим, налог на вклады - молчим, бензин каждый день цена новая - молчим, парковка за бабки - молчим... Так и будут дожимать.</p>
17
DNO
24.01.2022 13:20
<p>user-25556988490,</p>
<p>Срок вклада не имеет значения. Тут все просто если Вы получили в 2021 более 42,5тр, то уплатите с превышения.</p>
<p></p>
1

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