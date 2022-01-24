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Биржевой курс доллара превысил 79 рублей, евро — 89 рублей
24.01.2022 15:14
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 24 января, превысил 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро — 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра», по данным на 14:50 мск, прибавил 1,8725 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 79,2975 рубля, курс евро на это же время повысился на 1,7925 рубля, достигнув 89,66 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль безропотно обновляет минимумы, отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Отметив четвертую неделю падения, нацвалюта начала новую торговую пятидневку с продолжения «медвежьего» хода, утоняет он.

«Прежде всего против рубля и российского рынка в целом играет геополитика. Трейдеры снова напряглись после сообщений о намерении Вашингтона разместить до 5 тыс. американских военнослужащих в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины. Тем временем доллар на международной арене чувствует себя вполне уверенно, плавно продвигаясь на север в надежде на ястребиный тон Федрезерва в ходе предстоящего заседания, которое представляет главный фактор риска для нашей валюты на ближайшие дни», — комментирует эксперт.

Тем временем дорогая нефть в сочетании с налоговым периодом бессильна на фоне двух вышеобозначенных «медвежьих» драйверов. По прогнозу аналитика, если в ближайшее время «бычий» импульс на рынке «черного золота» угаснет и Brent отойдет от семилетних максимумов, положение рубля только усугубится. «В условиях перекупленности нефтяных фьючерсов на рынок уже прокрались опасения солидного отката цен, особенно в случае повсеместного ралли доллара», — замечает Переславский.

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Комментарии

5
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Andr799
24.01.2022 15:21
<p>И это пока что только риторика...и перебрасывание угрозами...страшно представить,что будет, если на самом деле, начнут происходить какие то действия.</p>
4
s*******@mail2k.ru
s*******@mail2k.ru
24.01.2022 15:23
<p>Ничего нельзя гарантировать,если к реке прижмут,то всем крышка!(с)</p>
4
Б.Е.С.
24.01.2022 16:01
<p>лучшей поддержкой рублю может быть только - дефляция цен на всем годовом отрезке.</p>
<p></p>
<p>но вот спекулятивный рынок спотовых цен - явно будет против такого сценария. </p>
<p>да и доля импортной продукции при высоком курсе - тоже не может быть подарком. в отсутствии развернутых активов по длительному хранение - не только в одной Москве. Ибо складские издержки и транспортировка в регионы - это тоже издержки. </p>
<p>А вот роста новых организаций и рабочих мест с оплатой труда выше рынка 2021 - явно не наблюдается. зато есть снижение оплаты труда.</p>
4
ugor
ugor
24.01.2022 16:53
<p>Бюджет ещё больше пополнился!))))</p>
5
SL/TP
24.01.2022 22:58
<p>ugor,</p>
<p>точна! Больше рублей - лучше живем! </p>
<p>В.В. Солнцеликий. )</p>
1

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