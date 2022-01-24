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Песков прокомментировал ситуацию на финансовых рынках

24.01.2022 15:04
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Прайм

За периодами падения на финансовых рынках приходит рост, чем раньше оппоненты России прекратят истерику, тем скорее это произойдет, прокомментировал текущую ситуацию с падением ценных бумаг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается рынков, здесь неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных. Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу. И все рынки сейчас находятся на стадии «глубокого пессимизма». Всегда за такими периодами падения потом следуют периоды роста более или менее стремительного. Это нужно прекрасно понимать. Причем чем раньше наши оппоненты прекратят эти провокационные, истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя», — сказал он журналистам.

В понедельник курс рубля продолжил падение предыдущих дней, доллар поднялся до 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро подскочил выше 89 рублей впервые с 20 июля 2021-го.

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