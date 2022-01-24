СМИ: группа UniCredit передумала покупать банк «Открытие»

Итальянская группа UniCredit передумала приобретать банк «Открытие», так как велик риск санкций, и даже слухи о сделке уже сейчас негативно влияют на котировки ее акций, пишет «Коммерсант». Ранее в bne IntelliNews и Bloomberg вышли материалы, которые указывают на утрату интереса UniCredit к приобретению банка «Открытие» у ЦБ. В UniCredit отказались комментировать как возможность приобретения российского «Открытия», так и свои опасения относительно санкций.

Судя по котировкам акций UniCredit на Миланской бирже, сделка итальянского игрока по покупке «Открытия» идет ему в минус.

Эксперты считают, что сейчас банк «Открытие» вряд ли может быть куплен иностранным игроком. Один из собеседников издания напомнил, что сообщение о возможных санкциях против России появилось спустя день после публикации о якобы интересе UniCredit к покупке «Открытия». Если бы такой интерес и был, то сейчас слишком велики риски, учитывая геополитическую обстановку, указал эксперт. Источник, близкий к ЦБ, отметил, что и изначально серьезного интереса не было как такового и что UniCredit был в составе участников, скорее, для увеличения числа интересантов.

По словам директора финансовых сервисов S&P Сергея Воронченко, за последние десять лет доля иностранных игроков на банковском рынке уже сократилась с 18% до 11%. Показатели российского «ЮниКредита» также говорят о намерении сокращать объем бизнеса в России: активы банка с начала года снизились на 6,5%. Позитивный финансовый результат банка был достигнут за счет существенного сокращения расходов, в 2021 году наблюдался отток средств клиентов (на 11% за год).

По мнению опрошенных экспертов, на сегодняшний день с учетом санкционных рисков только российских игроков можно всерьез рассматривать в качестве потенциальных стратегических инвесторов на банк «Открытие».