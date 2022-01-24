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СМИ: группа UniCredit передумала покупать банк «Открытие»

24.01.2022 08:58
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1 Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие ЮниКредит Банк

Итальянская группа UniCredit передумала приобретать банк «Открытие», так как велик риск санкций, и даже слухи о сделке уже сейчас негативно влияют на котировки ее акций, пишет «Коммерсант». Ранее в bne IntelliNews и Bloomberg вышли материалы, которые указывают на утрату интереса UniCredit к приобретению банка «Открытие» у ЦБ. В UniCredit отказались комментировать как возможность приобретения российского «Открытия», так и свои опасения относительно санкций.

Судя по котировкам акций UniCredit на Миланской бирже, сделка итальянского игрока по покупке «Открытия» идет ему в минус.

Эксперты считают, что сейчас банк «Открытие» вряд ли может быть куплен иностранным игроком. Один из собеседников издания напомнил, что сообщение о возможных санкциях против России появилось спустя день после публикации о якобы интересе UniCredit к покупке «Открытия». Если бы такой интерес и был, то сейчас слишком велики риски, учитывая геополитическую обстановку, указал эксперт. Источник, близкий к ЦБ, отметил, что и изначально серьезного интереса не было как такового и что UniCredit был в составе участников, скорее, для увеличения числа интересантов.

Банковская группа UniCredit заинтересована в поглощении санированного российского банка «Открытие» для расширения присутствия в Восточной Европе, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

 11.01.2022 20:18

По словам директора финансовых сервисов S&P Сергея Воронченко, за последние десять лет доля иностранных игроков на банковском рынке уже сократилась с 18% до 11%. Показатели российского «ЮниКредита» также говорят о намерении сокращать объем бизнеса в России: активы банка с начала года снизились на 6,5%. Позитивный финансовый результат банка был достигнут за счет существенного сокращения расходов, в 2021 году наблюдался отток средств клиентов (на 11% за год).

По мнению опрошенных экспертов, на сегодняшний день с учетом санкционных рисков только российских игроков можно всерьез рассматривать в качестве потенциальных стратегических инвесторов на банк «Открытие».

Банк России получил несколько сообщений от стратегических инвесторов о намерении участвовать в процедурах по реализации акций банка «Открытие». При этом регулятор по-прежнему рассматривает вариант проведения IPO (первичное публичное предложение акций) как возможный способ продажи акций «Открытия», сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.

 12.01.2022 13:21

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Комментарии

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Soers
24.01.2022 18:29
<p>UniCredit не заинтересована развивать "Открытие" в случае его покупки. UniCredit просто убьет этот банк.</p>
0

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