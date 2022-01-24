Частные управляющие компании по итогам года проиграли «ВЭБ.РФ» в управлении пенсионными накоплениями

Лидировавшие все три квартала в управлении пенсионными накоплениями граждан частные управляющие компании (УК) по итогам года проиграли государственному конкуренту — УК «ВЭБ.РФ», пишет «Коммерсант». Частников подвели агрессивные вложения в рисковые активы, которые падали в IV квартале.

УК «ВЭБ.РФ» за 2021 год показала доходность по расширенному портфелю, где хранятся средства «молчунов», на уровне 4,7%, а по портфелю государственных ценных бумаг — 4,9%, неожиданно опередив частные УК. Средневзвешенная доходность частных УК по итогам 2021 года составила 3,8%, свидетельствуют расчеты на основе отчетности управляющих и предоставленных ими данных. В течение первых трех кварталов именно частные УК были лидерами в управлении пенсионными накоплениями граждан во многом за счет агрессивной стратегии.

На конец 2021 года в расширенном портфеле «ВЭБа» было почти 2 трлн рублей пенсионных накоплений, в портфеле госбумаг — 37,6 млрд рублей, а под управлением частных УК — около 35 млрд рублей. «ВЭБ.РФ» распоряжался средствами 38,2 млн застрахованных лиц. Большая часть из них приходится на «двухпроцентников», не сформировавших серьезных пенсионных накоплений.

Лента новостей «ВЭБ.РФ» по итогам 2021 года заработал для будущих пенсионеров 90 млрд рублей при доходности 4,7% годовых Государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» по итогам 2021 года заработала для будущих пенсионеров более 90 млрд рублей, доходность составила 4,7% годовых, говорится в сообщении госкорпорации. 21.01.2022 16:08

Однако в IV квартале все компании, лидировавшие по доходности по итогам девяти месяцев, показали отрицательный результат инвестирования. Основным драйвером роста портфелей у негосударственных компаний были рискованные активы — прежде всего акции, — которые значительно повлияли на отрицательную переоценку по итогам последних трех месяцев. Индекс Мосбиржи за IV квартал потерял 7,7%.

Огорчал управляющих и облигационный рынок. «Основной вклад в низкую доходность нашего портфеля пенсионных накоплений внесла негативная переоценка облигаций», — отметил директор департамента УА УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. По его словам, за прошедший год полная доходность индекса государственных облигаций составила минус 4,9%, а консервативный индекс пенсионных накоплений показал результат минус 0,7%. Произошло «заметное падение как на рынке акций, так и облигаций», резюмирует главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

В результате только двум частным управляющим удалось улучшить свои инвестиционные результаты в IV квартале — УК «Агана» по портфелю «Консервативный» и «Регион ЭсМ». Как итог, только одной УК «БКС» удалось опередить показатели расширенного портфеля «ВЭБ.РФ»: по портфелю «Доходный» она показала доходность в 4,8% (с учетом вознаграждения).