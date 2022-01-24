Показатель волатильности рубля подскочил до максимумов с осени 2020 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, достигла 20,7% по состоянию на 24 января, показывают данные терминала Bloomberg.

Как указывает РБК со ссылкой на эту информацию, с 10 января рубль вышел по этому показателю на второе место среди валют развивающихся стран (украинской гривны в этом списке нет). Первое место стабильно занимает турецкая лира (32,6%), обвалившаяся из-за политики президента страны Реджепа Эрдогана. Но еще 31 декабря рубль занимал лишь пятую строчку — по волатильности российскую валюту, помимо лиры, опережали чилийский песо, бразильский реал и южноафриканский рэнд.

Вмененная волатильность показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса. Нынешние значения для России — рекорд с ноября 2020 года. Для сравнения: в начале пандемии коронавируса, когда рубль обвалился с 60—65 рублей за доллар до 80 рублей, месячная волатильность достигала 35%.

Еще в октябре — ноябре доллар торговался по 70—72 рубля. В понедельник, 24 января, курс доллара на Московской бирже поднимался заметно выше 79 рублей. После заявления ЦБ о прекращении закупок валюты по бюджетному правилу российская валюта несколько скорректировалась.

Падение рубля происходит на фоне очередного обострения конфликта с Западом: НАТО утром объявило о расширении присутствия в Восточной Европе, члены семей западных дипломатов из разных стран эвакуируются с Украины, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил о возможном наступлении Украины на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики: «Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения, действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть».

Основным фактором поддержки рубля выступают цены на нефть, но они не могут «компенсировать нервозность, возникшую в связи с ситуацией вокруг Украины», отмечает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. «Рубль зажат между разнонаправленными сигналами, между растущими ценами на сырье и рисками санкций, это и дает волатильность», — указывает она.

Рубль поддерживается экспортерами, продающими валюту, но этого недостаточно для компенсации оттока капитала, рассуждает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: «Если посмотреть на динамику инвестиций нерезидентов в ОФЗ, то можно обратить внимание, что на прошлой неделе был отток в размере 700 миллионов долларов, тогда как в предыдущие две недели нетто-потоки были примерно нулевые».

«Кроме того, мог ускориться отток не только портфельного, но и прочего капитала частного сектора в ответ на восприятие внешнеполитических рисков», — добавляет Долгин.

«Есть два драйвера ослабления рубля. Первый — геополитическая ситуация, выход нерезидентов. Второй — значительные объемы покупок валюты со стороны Минфина и ЦБ», — говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. В январе мало рабочих дней, и ежедневные покупки за счет этого приблизились к 0,5 млрд долларов, а это «большое значение для российского рынка». Общее влияние от таких покупок валюты на курс превышает 10 рублей, оценивает он (ЦБ операции уже приостановил). До конца прошлой недели резиденты, в первую очередь экспортеры, активно продавали валюту, но в моменте этих продаж недостаточно, чтобы стабилизировать курс, — отсюда и всплеск волатильности, указывает Сусин.

В падении российских активов в последнее время основную роль играет именно геополитика, а не фундаментальные факторы или решения ФРС, объясняли ранее опрошенные РБК аналитики. Риск-премию в курсе рубля к доллару они оценивают в 4—5 рублей и выше, такая же ситуация с акциями и облигациями. Рынок падал из-за распродаж активов нерезидентами на фоне геополитических опасений, к этому присоединились массовые маржин-колы (нехватка средств на открытие новых позиций и обеспечение текущих) у российских инвесторов, в первую очередь физических лиц. При этом еще в ноябре — декабре прошлого года частные инвесторы поддерживали российскую валюту, отмечал Банк России: они не проводили активных покупок валюты, как это обычно происходит в конце года, за счет чего сыграли контрциклическую роль на российском валютном рынке и поспособствовали ограничению волатильности курса рубля.

У рубля «остается существенный фактор поддержки в виде сильного текущего счета платежного баланса — по итогам 2021 года он достиг близких к многолетним максимумам 120 млрд долларов», отметил в утреннем обзоре аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «В ближайшие недели фундаментальные факторы, впрочем, вряд ли будут интересовать локальный валютный рынок — все внимание инвесторов будет сосредоточено на геополитике. Пока, судя по всему, инвесторы, верящие в значительно неблагоприятные сценарии, все же остаются в меньшинстве — на наш взгляд, в курсе рубля сейчас «учтен» сценарий мягких санкций (не предполагающий существенных запретов для банков и компаний)», — отметил он.

Банк России, который 24 января уже приостановил закупки валюты на открытом рынке, сделал это «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». Он не установил четких сроков приостановки этих операций, но отметил, что «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности». ЦБ выступает агентом Минфина по проведению этих операций, закупки проводятся за счет сверхдоходов от нефти, превышающих доходы от продажи по цене отсечения, которая в 2022 году составляет 44,2 доллара (сейчас фьючерсы на сорт Brent, производной от цены которого являются цены на российскую Urals, торгуются по 87 долларов). Так, в январе Минфин планировал направить на закупки валюты и золота 585,9 млрд рублей, то есть по 36,6 млрд рублей каждый день. Примерно столько ЦБ и закупал в последние несколько дней, показывают его данные, хотя у регулятора есть возможность отклоняться от четких ежедневных значений.

Лента новостей ЦБ для снижения волатильности на рынке временно отказался от покупки валюты по бюджетному правилу Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. 24.01.2022 16:32

Ослабление валюты в последние дни связано с тем, что рубль реагирует на риск военной эскалации, подчеркивает Орлова; можно даже считать, что санкционные риски уже были как минимум частично заложены в уровни валютного рынка. По ее мнению, в случае ужесточения военной риторики курс может уйти за отметку 80 за доллар. Не стоит ждать валютных интервенций, говорит аналитик, поскольку никакого экономического смысла в поддержке курса нет.



«Стоит констатировать, что элементы медиапропаганды, за последние годы доведенные до перфекционизма в нашей стране, не менее успешно стали использоваться и Западом в ходе текущего противостояние вокруг Украины, прилично раздражая российские власти и дипломатическое ведомство. Это не позволяет рассчитывать на быстрое улучшение обстановки, хотя на этой неделе многие будут отслеживать реакцию РФ, ожидающей письменных ответов по гарантиям безопасности от США», — написал в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Он прогнозирует доллар по 74—78 рублей в краткосрочной перспективе, но одновременно с этим — «высокую волатильность».