Чистый отток капитала частного сектора из РФ за 2021 год вырос в 1,4 раза — до 72 млрд долларов

Профицит текущего счета платежного баланса РФ за 2021 год достиг рекордного значения, увеличившись более чем в три раза по отношению к 2020 году, а чистый отток капитала частного сектора (чистое кредитование нерезидентов) — в 1,4 раза. Об этом свидетельствуют данные опубликованной Центробанком «Оценки ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в 2021 году».

«По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в 2021 году достиг рекордного значения в 120,3 млрд долларов США, увеличившись более чем в три раза по отношению к 2020 году», — отмечается в материале.



Как поясняется, динамика текущего счета платежного баланса определялась двукратным увеличением положительного сальдо торгового баланса до 185,9 млрд долларов США в результате существенного расширения экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах роста импорта.

Совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета стал больше на 7,9 млрд долларов США, «главным образом за счет выплаченных инвестиционных доходов», говорится в материалах регулятора.



«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило 72 млрд долларов США против 50,4 млрд долларов США, при практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций», — указывается в комментарии. Поясняется, что значительный рост прямых инвестиций прочих секторов за рубеж стал следствием прежде всего реинвестирования доходов иностранных дочерних компаний, а также увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Из материалов к «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса» также следует, что резервные активы «выросли на 63,5 млрд долларов США в значительной степени за счет операций с иностранной валютой, осуществляемых на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также распределения в пользу Российской Федерации авуаров в СДР».

В августе этого года сообщалось, что Россия получила 17,5 млрд долларов от Международного валютного фонда в виде специальных прав заимствования (СДР от английской аббревиатуры SDR — special drawing rights. — Прим. Банки.ру) в рамках антикризисного распределения средств фонда.