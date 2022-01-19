ЦБ обратил внимание на нетипичное поведение россиян на валютном рынке в конце года

Россияне в конце прошлого года демонстрировали нетипичное поведение на валютном рынке и своими действиями способствовали его стабилизации. На это обращает внимание Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков» за ноябрь — декабрь 2021-го.

На фоне выхода нерезидентов из российских активов в ноябре — декабре наблюдалось усиление волатильности на валютном рынке, констатирует ЦБ. «Росту волатильности курса рубля способствовали активные покупки зарубежными инвесторами иностранной валюты, — поясняет регулятор. — Основной объем покупок, как и в предыдущие месяцы, совершался на внебиржевом рынке. Помимо продажи ценных бумаг, в ноябре — декабре нерезиденты существенно снизили интерес к реализации операций керри-трейд, их длинная нетто-позиция в рублях сократилась с пикового уровня 30 млрд до 17 млрд долларов США, вернувшись к показателю мая 2021 года».

При этом физические лица в условиях роста волатильности курса рубля демонстрировали нетипичное для конца года поведение на валютном рынке, указано в обзоре: «В отличие от прошлых лет, в ноябре — декабре 2021 года они совершали рекордно низкие нетто-покупки иностранной валюты в сумме 189 млн долларов США (в ноябре — нетто-продажи), тем самым оказывая в этот период стабилизирующее влияние на валютный рынок».

«Такое поведение могло бы объясняться низким спросом на валюту из-за ограничений на зарубежные поездки, — рассуждает регулятор, — однако в 2020 году в аналогичной ситуации физические лица, напротив, приобрели рекордный объем иностранной валюты в конце года».



В целом граждане играют контрциклическую роль на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля, отмечают в ЦБ.