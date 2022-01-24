ЦБ для снижения волатильности на рынке временно отказался от покупки валюты по бюджетному правилу

Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — поясняется в релизе.

ЦБ планирует принять решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Банк России подчеркивает, что «отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Как напоминает РБК в заметке на эту тему, в последние дни, начиная с 18 января, ЦБ закупал на рынке валюту для Минфина по бюджетному правилу на 36,5—36,9 млрд рублей ежедневно.



Минфин по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы бюджета при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в Банке России для последующего перечисления в Фонд национального благосостояния. Когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня, валюта продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.



Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник доходил до отметки существенно выше 79 рублей, евро — значительно выше 89 рублей (верхние границы сегодняшних курсовых диапазонов составляют на текущий момент 79,48 и 89,82 рубля соответственно). На 16:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 78,55 рубля (плюс 1,13 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 88,78 рубля (плюс 91 копейка).