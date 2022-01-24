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ЦБ для снижения волатильности на рынке временно отказался от покупки валюты по бюджетному правилу

24.01.2022 16:32
2 572
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — поясняется в релизе.

ЦБ планирует принять решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Банк России подчеркивает, что «отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Как напоминает РБК в заметке на эту тему, в последние дни, начиная с 18 января, ЦБ закупал на рынке валюту для Минфина по бюджетному правилу на 36,5—36,9 млрд рублей ежедневно.

Минфин по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы бюджета при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в Банке России для последующего перечисления в Фонд национального благосостояния. Когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня, валюта продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник доходил до отметки существенно выше 79 рублей, евро — значительно выше 89 рублей (верхние границы сегодняшних курсовых диапазонов составляют на текущий момент 79,48 и 89,82 рубля соответственно). На 16:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 78,55 рубля (плюс 1,13 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 88,78 рубля (плюс 91 копейка).

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Комментарии

5
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asnet
24.01.2022 17:24
<p>какова вероятность внеочередного собрания ЦБ в пятницу по поводу повешения ключевой ставки?</p>
7
IgorZ86
24.01.2022 17:29
<p>Повышать не будут, еще сильнее раскачает падение рынка. Будут держать плавно курс без резких колебаний.</p>
2
Б.Е.С.
24.01.2022 17:32
<p>ну чтоже, ЦБ исполнитель Бюджетного правила для Минфина. </p>
<p>своим действием ЦБ полностью показал, что он в состоянии владеть ситуацией на рынке, в то время как Минфин не состоятелен в принятии решений отвечающих за стабильность нац. валюты и в целом за расходящиеся круги в экономике.</p>
0
Б.Е.С.
24.01.2022 17:37
<p>вопрос что дальше?!</p>
<p>везде в новостных разная трактовка сделанного шага - остановили и приостановиль.</p>
<p></p>
<p>ибо суть в словах разная, а покупка в целом должна была осуществляться до середины февраля. </p>
<p>и на данный момент полноценного заявления от регулятора - нет.</p>
0
Asimon
24.01.2022 19:52
<p>регулятор опять не туда срегулировал (</p>
1

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