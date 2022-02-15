Неквалифицированным инвесторам сохранят доступ к сложным продуктам еще на два года

Неквалифицированные инвесторы смогут еще два года покупать сложные финансовые продукты, сдав специальные тесты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, уточняя, что круг доступных на таких условиях инструментов даже планируется расширить. В Госдуме рассчитывают оформить эти идеи законодательно до 1 апреля, когда истекает действие текущих правил.

На совещании в Госдуме 14 февраля представители Минфина, ЦБ и НАУФОР договорились о продлении текущих условий предложения неквалифицированным инвесторам структурных финансовых продуктов. Доход по таким ценным бумагам определяется динамикой ограниченного круга базовых активов, которыми могут выступать отдельные индексы, ценные бумаги, валюты, драгметаллы. Сейчас и до 1 апреля неквалифицированные инвесторы могут приобретать подобные инструменты после тестирования.

Облигации с привязкой дохода в динамике базовых активов довольно популярны у инвесторов. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в 2021 году банки разместили инвестиционных облигаций (с полной защитой капитала) на 61 млрд рублей. Объем размещений структурных облигаций (с частичной защитой капитала) составил 63 млрд рублей. По данным НАУФОР, в IV квартале 2021 года по каждому виду облигаций прошли тестирование соответственно 190 тыс. и 164 тыс. инвесторов.

Как пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, ассоциация согласна с продлением ограничений при условии, что круг доступных неквалифицированным инвесторам структурных продуктов будет расширен.

Так, НАУФОР предлагает дополнить перечень разрешенных базовых активов такими индикаторами, как изменение индекса, рассчитываемого российской биржей, изменение цены пая ETF, соответствующего критериям для допуска к обращению на российской бирже, изменение цены пая биржевого или открытого ПИФа, а также изменение иного индекса, соответствующего критериям, установленным базовым стандартом. В Минфине сообщили, что поддерживают продление срока текущих правил и прорабатывают вопрос «расширения линейки простых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам».

Тимофеев уточнил, что изменения в регулирование будут внесены двумя законопроектами. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что законопроект по продлению условий будет принят до 1 апреля, а расширение перечня инструментов может потребовать больше времени, поскольку вопрос требует «содержательной дискуссии».

В ЦБ считают, что обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам поможет введение регулирования формирования расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах. По мнению регулятора, к 1 апреля 2024 года «не только будет усовершенствована процедура тестирования, но и должна быть создана индексная инфраструктура».