Первые итоги проведения тестирований среди неквалифицированных инвесторов показали, что почти 60% испытаний не были пройдены с первой попытки, пишут «Известия» , ссылаясь на опрос Национальной финансовой организации (СРО НФА). В организации отметили, что сейчас результаты по некоторым инструментам оказались лучше, чем во время пилотов. Наибольший интерес инвесторы проявили к инструментам, которые позволяют вкладываться в иностранные ценные бумаги (22% тестирований), высокодоходные облигации (порядка 20%), акции, не включенные в котировальные списки (около 20%). Популярными оказались инструменты, которые граждане в большинстве случаев покупают не напрямую на бирже, а через посредников (банки и брокеров), — необеспеченные сделки (почти 16%) или структурные облигации, которые профучастники часто упаковывают в собственный инвестпродукт.

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С первой попытки более половины претендентов смогли сдать тест на знание структурных облигаций (64,4% тестов), инвестпаев закрытых ПИФов (62%), облигаций российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже установленного ЦБ (58,7%), ценных бумаг российских эмитентов, которые их иностранные структуры регистрируют за рубежом (80,6%). Наихудшие результаты с первой попытки показали тесты по акциям, не включенным в котировальные списки (27%), иностранным акциям, требующим проведения тестирования (39,4%).

Результаты исследования НФА перекликаются с недавним опросом Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Участники правильно выбрали определение из нескольких предложенных акций (87%) и облигаций (80%). А в случае с фьючерсами и опционами, например, верный ответ указали только 53% опрошенных.



ЦБ подвел первые итоги тестирования неквалифицированных инвесторов В течение первого месяца действия нового механизма инвесторы чаще всего проходили тестирование для покупки иностранных акций (24%) и акций, не включенных в котировальные списки (20%). Тесты на понимание рисков этих инструментов оказались наиболее сложными — верно ответить на все вопросы смогли лишь 28% и 29% инвесторов соответственно. Это следует из данных, которые крупнейшие брокеры предоставили по запросу Банка России.

С 1 октября этого года неквалифицированные инвесторы, которые не желают ограничиваться самыми консервативными и надежными ценными бумагами, должны сдать тест. На экзамене им нужно ответить на вопросы об особенностях и рисках инструмента (по четыре на каждый). Для получения пятерки необходимо пройти испытание без единой ошибки.



Как рассказал «Известиям» президент СРО НФА Василий Заблоцкий, процент сдачи тестирований с первого раза примерно такой же, как показывали пилотные проекты. Однако по некоторым инструментам есть отклонения в большую сторону, их может коснуться разработка дополнительных вопросов в рамках процедуры тестирования, отметил Заблоцкий. Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов также сообщил, что высокий процент прохождения испытаний по некоторым инструментам свидетельствует либо о хорошем знании инвесторов на рынке, либо о слишком простых тестах. По словам руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, посредники склонны занижать риски в глазах частных инвесторов и переоценивать способность клиента принять обоснованное и взвешенное решение в свою пользу. Она полагает, что более объективные данные могло бы дать дополнительное исследование незаинтересованной организацией по методу «тайного покупателя».