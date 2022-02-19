​Банк «Ренессанс Кредит» запустил направление по работе с инновациями

В банке «Ренессанс Кредит» появилось новое направление деятельности — исследование и внедрение инноваций. Его задачи — отслеживать появление и использовать в бизнесе лучшие современные практики финансового рынка, рассказали в кредитной организации.



Как уточняется, банк намерен выстроить инновационный конвейер для быстрого отбора и пилотирования внешних продуктовых решений для дальнейшего масштабирования наиболее успешных из них. Новое направление будет также заниматься анализом передовых финтех-практик, чтобы генерировать собственные продуктовые гипотезы внутри банка, тестировать их и внедрять.

«Наша главная цель — повышение эффективности бизнеса через поиск новых решений, позволяющих укрепить связь с клиентом, — отмечает старший вице-президент по развитию каналов продаж и обслуживанию клиентов банка «Ренессанс Кредит» Андраник Захарян. — Но в фокусе остается вся цепочка создания ценности для клиента с непрерывным обновлением продуктов и процессов. Только так мы можем обеспечить устойчивое положение бизнеса и оставаться конкурентоспособными на рынке. Мы интегрируем R&D с корпоративными приоритетами на всех уровнях организации и намерены использовать широкий спектр инструментов для создания потока проектов и идей».