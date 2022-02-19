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​Банк «Ренессанс Кредит» запустил направление по работе с инновациями

19.02.2022 19:08
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Ренессанс Кредит

В банке «Ренессанс Кредит» появилось новое направление деятельности — исследование и внедрение инноваций. Его задачи — отслеживать появление и использовать в бизнесе лучшие современные практики финансового рынка, рассказали в кредитной организации.

Как уточняется, банк намерен выстроить инновационный конвейер для быстрого отбора и пилотирования внешних продуктовых решений для дальнейшего масштабирования наиболее успешных из них. Новое направление будет также заниматься анализом передовых финтех-практик, чтобы генерировать собственные продуктовые гипотезы внутри банка, тестировать их и внедрять.

«Наша главная цель — повышение эффективности бизнеса через поиск новых решений, позволяющих укрепить связь с клиентом, — отмечает старший вице-президент по развитию каналов продаж и обслуживанию клиентов банка «Ренессанс Кредит» Андраник Захарян. — Но в фокусе остается вся цепочка создания ценности для клиента с непрерывным обновлением продуктов и процессов. Только так мы можем обеспечить устойчивое положение бизнеса и оставаться конкурентоспособными на рынке. Мы интегрируем R&D с корпоративными приоритетами на всех уровнях организации и намерены использовать широкий спектр инструментов для создания потока проектов и идей».

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