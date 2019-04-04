По итогам I квартала 2019 года Альфа-Банк выдал более 124 тыс. потребительских кредитов на общую сумму 60,5 млрд рублей, что на 24,6 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель кредитов наличными по состоянию на 1 апреля превысил 269 млрд рублей. Доля Альфа-Банка на рынке, по данным Frank Research Group, превысила 4,46%. За год доля банка выросла на 32%. Средний размер кредита составил 485 тыс. рублей, а средний срок — четыре года.
Потребительский кредит в Альфа-Банке можно оформить по ставке от 11,99% годовых на срок до пяти лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Рефинансировать кредиты сторонних банков клиенты могут по ставке от 11,99% годовых.
«Спрос на кредиты наличными растет. За последний месяц портфель увеличился на 4%. Этому способствует в том числе и стремительная цифровизация бизнеса. Так, например, мы значительно усовершенствовали процедуру оформления потребительского кредита, теперь его можно получить в мобильном приложении всего за несколько минут. Наша цель — увеличить продажу потребительских кредитов на 48% до конца этого года», — прокомментировала директор по развитию бизнеса потребительского кредитования розничного бизнеса Альфа-Банка Ирина Баранова.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. С осени 2014 года Альфа-Банк выступает санатором банка «Балтийский».
На текущий момент акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,99983% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая, в свою очередь, подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); менее 0,0002% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%) и Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А.» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 3 290,04 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 428,86 млрд, кредитный портфель — 2 039,54 млрд, обязательства перед населением — 1 029,21 млрд.