Про закон 115-ФЗ, комплаенс и возможность блокировок счета и интернет-банка слышали все предприниматели. Как правило, новости и слухи об этом носят тревожный характер. У предпринимателя возникают опасения, что именно ему могут заблокировать интернет-банк.



На самом деле проверка операций по счету в процессе обслуживания клиента — абсолютно стандартная рабочая процедура. И избежать блокировки интернет-банка несложно. Достаточно соблюдать простые правила.

Во-первых, не снимайте крупные суммы со счета — более 30% от оборота. Подобные операции могут вызвать подозрение в уклонении от налогов и контроля. Старайтесь максимально вести расчеты в безналичной форме.

Максимальный размер расчетов в наличной форме между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем не должен превышать 100 тыс. рублей по одному договору. Обязательно сохраняйте подтверждающие документы при расчетах наличными.

Подключите зарплатный проект и выплачивайте заработную плату на банковские карты сотрудников. Оформите корпоративную карту, чтобы рассчитываться по безналу.

Во-вторых, платите налоги равномерно. У банка, например, может вызвать подозрение, что вы получили и показали прибыль, а налог не уплачен. Или выручка поступает с НДС, а переводы партнерам — без НДС. Оплачивайте налоги во всех банках, где у вас открыты счета. ЦБ рекомендует исходить из значения в 0,9% от дебетового оборота по счету клиента.

В-третьих, внимательнее подходите к выбору контрагентов. Согласитесь, крайне неприятно, когда ваша репутация попадает под сомнение из-за недобросовестных партнеров.

Специально для проверки контрагентов созданы простые и удобные сервисы. Можно использовать экспресс-сервис «Светофор», который предоставляет банк. Также информацию можно найти на сайте nalog.ru или в его сервисе «Прозрачный бизнес». Там собрана информация о деятельности компании, изменениях в уставных документах, динамике арбитражных дел и активности компании в последние 12 месяцев.

В-четвертых, подробно и понятно заполняйте строку назначения платежей. Лучше заранее избежать дополнительных вопросов о характере операций от банка.

При этом непременно надо указать:

Наименование товаров, работ и услуг, за которые производится оплата. Номер и дату договора, товарных документов и любых других документов, которые являются основанием для платежа.

Например, если вы что-то приобретаете, банк устроит такая формулировка: «По договору № 30 от 12.12.12 за 15 елок среднего размера, общая сумма договора — 400 тыс. рублей».

Коды ОКВЭД присваиваются при регистрации юридического лица. Они, собственно, и означают ваш вид деятельности. Это важный момент — все ваши операции должны иметь отношение к тому, чем вы реально занимаетесь. Проще говоря, если вы занимаетесь розничной торговлей и имеете соответствующий основной код ОКВЭД, банк будет удивлен поступлению в ваш адрес платежа «за архитектурные работы» или «за туристические услуги».

При выплате вознаграждения (дивидендов) физическому лицу уплачивайте НДФЛ. Общий объем выплат физическим лицам должен иметь разумную пропорцию в платежах в пользу контрагентов. Необходимо быть готовыми по первому требованию банка представить все подтверждающие документы.

Если вы проводите крупную разовую операцию по переводу в адрес физического лица, предварительно обговорите ее со своим банком.

И пожалуйста, не игнорируйте банк, когда он запрашивает у вас дополнительные документы. Предоставляйте документы в полном объеме и в указанные в запросе сроки.

Как видите, все не так страшно и сложно. Не стоит избегать открытия счета в банках, нужно просто обладать необходимой информацией, которая поможет вам не столкнуться с блокировкой интернет-банка или максимально быстро решить этот вопрос. Банки в первую очередь заинтересованы в обслуживании и информировании клиента.

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