Два аукциона по размещению ОФЗ в среду, 23 января, оказались провальными. Инвесторы выкупили только половину из предложенного 20-миллиардного выпуска облигаций со сроком погашения в июле 2022 года. При этом ставка отсечения оказалась ниже рынка. Доходность размещенных ОФЗ составила 8,05% годовых, тогда как индекс гособлигаций RGBITR торговался с доходностью 8,24%.

На втором аукционе Минфин пытался продать 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей. Однако из всего выпуска удалось реализовать бумаг на 7,5 млрд рублей, при этом инвесторы потребовали серьезную премию к рынку. Доходность ОФЗ составила 8,48%. Участники рынка отмечают, что рубль практически не отреагировал на результаты аукциона Минфина. В течение дня доллар подешевел на 30 копеек, а евро — на 33.

По прогнозам аналитиков «БКС Премьер», растущие котировки нефти и налоговый период до конца недели могут оказать поддержку рублю и опустить курс американской валюты до 65,8 рубля за доллар.