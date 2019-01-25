РНКБ в этом году запустил в своих офисах сбор и регистрацию биометрических данных. В настоящее время такая возможность предоставляется в 38 офисах РНКБ по всей территории Крыма и в Москве.

Как уточняется в релизе РНКБ, сдать биометрические данные в отделениях банка могут все его клиенты — физические лица. Для регистрации биометрии нужны паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

«Регистрация в Единой биометрической системе позволяет удаленно идентифицировать человека по его биометрическим данным — лицу и голосу, а клиент, в свою очередь, может получать цифровые услуги не выходя из дома, — отмечает вице-президент — директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. — В перспективе использование биометрических данных клиентов сделает значительно проще процедуры получения доступа к государственным, муниципальным и коммерческим цифровым сервисам».



До конца 2019 года РНКБ планирует обеспечить возможность сбора и регистрации биометрических данных клиентов во всей сети отделений.