Банк «Агророс» в период с февраля по март 2019 года предоставляет всем держателям карт Visa Platinum при покупке велосипеда, лыж или иного спортивного товара cash back в размере до 5%. По другим категориям покупок клиенты традиционно могут получить cash back в размере до 1%.

Чтобы получить повышенное вознаграждение, общая сумма безналичных операций по карте должна составлять не менее 15 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма выплаты составляет 5 тыс. рублей в месяц.

Держателям карты Visa Platinum банка «Агророс» в том числе доступно совершение покупок с помощью технологии бесконтактных платежей.

Снять наличные без комиссии держатели карты могут в банкоматах «Агророса», а также в терминалах банка «ФК Открытие». По продукту предусмотрена возможность получения дохода: проценты на остаток в сумме от 10 тыс. рублей начисляются по ставке 4% годовых.



«Банк предоставляет возможность бесплатного обслуживания премиальной карты при поддержании среднемесячного остатка не менее 30 тысяч рублей или при совершении безналичных операций на сумму от 10 тысяч рублей за расчетный период. В иных случаях плата составит 100 рублей ежемесячно. В любом случае стоимость обслуживания нельзя назвать высокой для карт такого уровня», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.