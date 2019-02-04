Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Элита» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, слабой позицией по капиталу при недостаточной способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой качества управления», — говорится в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке в сочетании с высокой концентрацией активных и пассивных операций на домашнем регионе — Калужской области. Концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль. Агентство отмечает ограниченные масштабы деятельности банка и недостаточную диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска.

Слабая позиция по капиталу обусловлена низким уровнем достаточности основного капитала при слабой способности к его генерации. Для банка характерна низкая устойчивость основного капитала к реализации кредитных рисков.

Отмечается удовлетворительное качество активов. Качество кредитного портфеля юридических лиц оценивается как низкое. Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности.

Качество управления банком и организации бизнес-процессов агентство оценивает консервативно по причине низкой операционной эффективности деятельности банка и наличия проблемных активов на балансе, что свидетельствует о недостаточно взвешенной политике управления кредитным риском в прошлом. Агентство также отмечает недостатки в организации системы риск-менеджмента банка.