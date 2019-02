Справка Banki.ru

Фининститут был учрежден в январе 1991 года как кооперативный банк «Элита» в Калуге. В 2002 году с приходом новых собственников произошла смена наименования банка на действующее. В ноябре 2004 года банк «Элита» вошел в систему страхования вкладов. В 2005 году получил аккредитацию Министерства финансов Российской Федерации в качестве уполномоченного банка в Калужской области по кредитованию субъектов малого предпринимательства через Российский Банк Развития.

Основным участником банка выступает Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области, контролирующая 98,47% напрямую и через АО «Корпорация развития Калужской области»; 1,53% в капитале принадлежит Внешэкономбанку.

Сеть продаж банка включает в себя головной и четыре дополнительных офиса, расположенные в Калуге и Калужской области. Собственная сеть банкоматов насчитывает 24 устройства, в том числе в зданиях администрации, министерств и в Доме правительства Калужской области. Кроме того, клиенты банка имеют возможность на льготных условиях пользоваться банкоматами банка-партнера «Уралсиб». Средняя численность персонала за 2017 год составила 103 человека (годом ранее — 119 человек).

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, дистанционное обслуживание (система «ДБО BS-Client»), кредиты и банковские гарантии, сейфовые ячейки, размещение денежных средств на депозиты, зарплатные проекты. Кредитование юрлиц и ИП банк осуществляет в том числе за счет целевых средств АО «МСП Банк». В числе кредитных программ банка для юрлиц — финансирование участников ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм», а также кредиты под поручительства Фонда поддержки предпринимательства Калужской области.

Линейка кредитных продуктов для физических лиц в настоящее время включает в себя потребительские и ипотечные ссуды, кредиты по кредитным картам, ссуды работникам бюджетной сферы и клиентам банка в рамках зарплатных проектов. Стоит отметить, что ранее финучреждение выдавало ипотечные кредиты через ОАО «Калужская ипотечная корпорация» — ипотечного оператора АИЖК по программе федерального ипотечного кредитования в Калуге. Банк также принимает от населения вклады, выпускает пластиковые карты системы MasterCard и «Мир», осуществляет денежные переводы по системам Contact и «Золотая Корона», предлагает в аренду сейфовые ячейки и дистанционное обслуживание через интернет-банк. В кредитной организации можно открыть номинальный карточный счет для зачисления сумм алиментов, пенсий, пособий и иных средств, выплачиваемых на содержание бенефициара.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 11,8% (или 311 млн рублей), составив 2,3 млрд рублей на 01.08.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 41,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 34% до 41,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 74,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 50,4% до 40,1%, при этом их номинальный объем сократился на 396,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 546,1 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 4,7% (или 27 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 23,6% и 76,4% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 379,7 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 30,52% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 58,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 89% и 11% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 50,2% до 58,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 46,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 33,9% до 30,1%, при этом их номинальный объем сократился на 195 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,5% до 7,1%, при этом их номинальный объем сократился на 165,1 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 2,3% до 2,5%, при этом их номинальный объем сократился на 2,6 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,1% до 1,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,9 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,4 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 46,9 млн рублей (или 3,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 76,7%. Согласно отчетности по РСБУ, корпоративный портфель банка достаточно хорошо диверсифицирован по отраслям экономики: на конец первого полугодия 2018 года строительным предприятиям было выдано 27,3% от совокупного объема кредитов юрлиц, на сектор операций с недвижимостью приходилось 23,4%, на обрабатывающие производства — 16,4%, оптовая и розничная торговля — 15,8% корпоративных ссуд, сельское хозяйство — 8,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 2,5%. На прочие виды деятельности приходилось еще 5,6% портфеля юрлиц. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 51,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 18,8% до 17,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 24,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,1 млрд рублей (82% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 697,1 млн рублей, из которых 505 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 7,4 млн рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 2,1 млн рублей.

Наблюдательный совет: Владимир Гапуненков (председатель), Ольга Москвина, Юлия Чернышева, Анна Королева, Евгений Байшев.

Правление: Вадим Ванцов (председатель), Ольга Степанова, Игорь Саладущенков, Игорь Осипов.

