Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Элита» до уровня «ruB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «ruB».

«Повышение кредитного рейтинга отражает усиление позиции по капиталу и буферу абсорбции потенциальных убытков вследствие конвертации одного из срочных субординированных займов, предоставленных банку, в бессрочный», — говорится в релизе агентства.

Сам рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, адекватной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления, поясняют аналитики.

Банк базируется в Калуге, специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ и кредитовании физических лиц; ключевой акционер — правительство Калужской области. Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка. Наблюдается высокая концентрация бизнеса на домашнем регионе — по мнению агентства, это ограничивает возможности по улучшению конкурентных позиций банка и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе.

Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств, вместе с тем его деятельность характеризуется низкими показателями рентабельности, обусловленными необходимостью формирования резервов по обесцененным кредитам и слабой операционной эффективностью.

Качество кредитного портфеля банка оценивается как невысокое (на 1 ноября 2020 года доля ссуд III—V категорий качества составила 32% против 37% годом ранее, уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным юрлицам и индивидуальным предпринимателям, — 17,4%, по кредитам, выданным физлицам, — 4,4%). Ухудшение качества кредитного портфеля банка вследствие изменения макроэкономической ситуации в 2020 году агентство считает умеренным (объем кредитов, реструктурированных на фоне пандемии коронавируса, составил 9%). «Эксперт РА» отмечает высокое кредитное качество контрагентов банка по размещению средств на ностро-счетах и в межбанковских кредитах. Наблюдается рост портфеля гарантий, что усиливает риски увеличения выплат в случае неисполнения принципалами своих контрактных обязательств.



Консервативная оценка уровня корпоративного управления обусловлена слабым финансовым результатом банка на фоне высоких операционных расходов и низкой результативности кредитной политики, указано в числе прочего в релизе. Стратегия развития предусматривает умеренный органический рост объемов бизнеса в домашнем регионе банка, а также за счет привлечения клиентов из Московского региона. При этом в случае интенсификации кредитной активности и работы по гарантийному направлению банку может понадобиться капитальная поддержка — в противном случае расширение масштабов бизнеса может оказать давление на рейтинговую оценку, отмечают аналитики.