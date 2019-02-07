ЦБ установил официальные курсы валют на 8 февраля. Курс доллара повысился на 35,13 копейки, составив 66,0199 рубля (65,6686 рубля на 7 февраля). Курс евро увеличился на 19,53 копейки до 74,9656 рубля (74,7703 рубля на 7 февраля).



Российская валюта сдержанно дешевеет на фоне сокращения аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и снижения нефтяных цен, комментируют аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

«Давление на валюты и активы развивающихся рынков возрастает по мере того, как доллар США демонстрирует укрепление на протяжении последних шести торговых сессий. Инвесторы предъявляют повышенный спрос на американскую валюту на фоне отсутствия заметного прогресса в американо-китайских торговых переговорах и слабых данных по европейской экономике», — комментируют эксперты.

В то же время, оговариваются они, статистика из США и комментарии главы ФРС о состоянии американской экономики снижают градус оптимизма в отношении продолжительно мягкой риторики ФРС.

Проходившие накануне аукционы по размещению ОФЗ не смогли оказать рублю заметной поддержки, несмотря на достаточно хороший спрос на долговые инструменты, продолжают эксперты. В ходе первого аукциона Минфин разместил все облигации на сумму 20 млрд рублей. Спрос ощутимо превысил предложение, составив 55 млрд рублей. На втором аукционе при объеме предложения в 15 млрд рублей спрос составил 15,6 млрд.

«Текущий достаточно комфортный уровень рублевой ликвидности в системе ограничил потенциальные продажи валюты для участия в размещениях на долговом рынке», — поясняют аналитики.

В четверг давление на рубль сохранится на фоне отмеченных факторов, при этом в паре с евро рубль будет чувствовать себя более комфортно, заключают эксперты.