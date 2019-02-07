Банк «ФК Открытие» по итогам 2018 года может выплатить дивиденды Центробанку, сообщил председатель правления финучреждения Михаил Задорнов в ходе пресс-конференции.

«Мы рассматриваем этот вопрос», — сказал он, отказавшись называть возможный уровень дивидендов.

Добавим, чистая прибыль банка «Открытие» в 2018 году достигла 90 млрд рублей по МСФО. На 1 января 2019 года кредитный портфель банка «Открытие», объединенного с Бинбанком, составил 589 млрд рублей, из которых 400 млрд — средства юридических лиц, а 189 млрд — средства физических лиц.