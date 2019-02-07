Чистая прибыль банка «Открытие» в 2018 году составила 90 млрд рублей по МСФО, следует из презентации финучреждения по итогам года.



Председатель правления кредитной организации Михаил Задорнов объяснил подобную прибыль тремя факторами. «Первое — мы восстановили резервы, когда банк непрофильных активов «Траст» был выделен из группы и стал самостоятельным банком. Этот межбанковский кредит был зарезервирован, то есть это было высвобождение резервов. Второй фактор состоял в том, что только на балансе банка «Открытие» непрофильной и проблемной задолженности за прошлый год было погашено около 70 миллиардов рублей... Третье — это операционная деятельность самого банка, где-то с конца третьего-четвертого квартала она вышла в плюс, несмотря на достаточно серьезный объем инвестиций как в сеть, так и в процесс подготовки интеграции «Открытия» и Бинбанка», — прокомментировал Задорнов.

На 1 января 2019 года кредитный портфель банка «Открытие», объединенного с Бинбанком, составил 589 млрд рублей, из которых 400 млрд — средства юридических лиц, а 189 млрд — средства физических лиц.

По итогам 2018 года портфель кредитов малому и среднему бизнесу превысил 74 млрд рублей. Банк обслуживает 190 тыс. предпринимателей.