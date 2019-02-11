Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств разработать план докапитализации «ДОМ.РФ» для создания на основе Банка ДОМ.РФ кредитной организации для финансирования строительства. Об этом сообщается в опубликованных на сайте Кабмина решениях по итогу заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Минстрою России совместно с Минфином России при уточнении параметров федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотреть приоритетное направление финансовых средств на дополнительную капитализацию «ДОМ.РФ» на реализацию механизма гарантирования, предусматривающего предоставление поручительства «ДОМ.РФ» банкам по кредитам застройщикам и финансирование мероприятий по кредитованию Банком ДОМ.РФ проектов строительства многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

«Минфину России совместно с Банком России, Минстроем России, «ДОМ.РФ» и Фондом разработать план мероприятий («дорожную карту») по созданию на базе Банка ДОМ.РФ специализированной кредитной организации (уполномоченного банка в сфере жилищного строительства)», — уточняется в поручении Минфину.

Кроме того, поручения предусматривают докапитализацию Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Ряд решений направлен на завершение строительства проблемных объектов.