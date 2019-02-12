Банк «Кубань Кредит» ввел новый вклад «История успеха».

Минимальная сумма депозита — 5 тыс. рублей. Срок — 152, 365 и 731 день. Процентные ставки составляют 7,15—7,7% годовых.



Дополнительные взносы принимаются в течение 270 дней с даты заключения договора.

Минимальная сумма допвзноса через кассу банка — 1 тыс. рублей, при прочих способах пополнения дополнительный взнос не устанавливается. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно, а также могут капитализироваться.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. В случае безналичного перечисления денежных средств со счета вклада для оплаты недвижимого имущества, приобретаемого у застройщиков — партнеров банка, в том числе приобретаемого третьими лицами, на основании договора участия в долевом строительстве, уступки права требования, купли-продажи, независимо от формы расчетов по сделке, проценты уплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц востребования, которые выплачиваются по ставке вклада до востребования, действующей на дату досрочного расторжения договора», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.