Доля просроченной задолженности по кредитным картам снизилась в IV квартале 2018 года на 3,2 процентного пункта (до 16,6%) по сравнению с IV кварталом 2017-го (19,8%). Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015—2016 годах, в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. При этом самые высокие темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитных карт», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

В IV квартале 2018 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам по сравнению с аналогичным периодом 2017 года были зафиксированы в Москве — 7,6%, Санкт-Петербурге — 9,5% и Ханты-Мансийском АО — 11,5%.

«Благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. Таким образом, кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами», — добавил Викулин.