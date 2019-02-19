Прибыль банка «Ренессанс Кредит» по итогам 2018 года составила 6,1 млрд рублей, что на 23,8% превышает результат 2017-го (4,9 млрд рублей). Таковы данные отчетности финучреждения по РСБУ.



Чистый процентный доход банка оказался на уровне 20,4 млрд рублей (на 23,2% больше, чем в 2017 году — 16,5 млрд рублей). Комиссионный доход увеличился на 10,3% и составил 7,9 млрд рублей, операционные доходы выросли на 7,4%, операционные расходы — снизились на 2,4%.



Активы банка за отчетный период выросли на 24,6% до 156,8 млрд рублей.

Портфель кредитов физических лиц «Ренессанс Кредита» увеличился за прошлый год на 25,1% до 142,6 млрд рублей. Объем предоставленных клиентам кредитов составил 145,3 млрд рублей. Портфель розничных депозитов и средств на счетах физлиц достиг 120,3 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 27%.