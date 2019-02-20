Россия готова к любым санкционным решениям со стороны США, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Они всегда нас пугают, и мы всегда этого ждем, поэтому трудно сказать, когда это произойдет <...> это всегда сложнопрогнозируемый процесс. Поэтому по мере поступления фактов мы анализируем те вызовы, которые возникают», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он ужесточения санкционного режима.
По его словам, «те санкции, которые уже введены, экономикой уже поглощены».
Группа законодателей США 12 февраля представила законопроект, который предполагает введение нового пакета санкций против России. В частности, предлагается ограничить трансакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков. Формальным поводом для таких действий законодатели США считают инцидент в Керченском проливе между кораблями РФ и Украины в ноябре 2018 года.